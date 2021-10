Xiaomi VIOMI V2 Pro: nuovo minimo per il vacuum cleaner tutta potenza!

Cercate un robottino affidabile e potente, magari anche con funzione lavapavimenti? Allora non perdere il nuovo ribasso dedicato a Xiaomi VIOMI V2 Pro, robot aspirapolvere che non fa una piega, specialmente se in offerta con codice sconto!

Codice sconto VIOMI V2 Pro: risparmia con questo coupon e spedizione dall'Europa

Quando si parla di robot aspirapolvere il brand partner di Xiaomi è sempre una garanzia e VIOMI V2 Pro non fa di certo eccezione. Elegante, potente e intelligente, il robottino è in grado di offrire non poche soddisfazioni grazie al sistema di navigazione laser LDS (con algoritmo SLAM) preciso ed affidabile, alla potenza di aspirazione di 2100 PA ed al contenitore ampio, per catturare tanta polvere. Inoltre è presente anche un serbatoio per l'acqua ed un modulo mop, in modo da utilizzare il dispositivo anche come pratico lavapavimenti. Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla nostra recensione!

Il robot aspirapolvere VIOMI V2 Pro scende al miglior prezzo di sempre grazie a Banggood, con un nuovo codice sconto dedicato e spedizione direttamente dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto con il coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

