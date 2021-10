Produttività al top con il bundle tastiera e penna (originali) per Xiaomi Pad 5

Dopo il lancio della Smart Pen della compagnia di Lei Jun in Italia – disponibile sul sito ufficiale – da AliExpress arriva un modo per risparmiare grazie al bundle produttività che comprende sia la nuova penna che la tastiera Keyboard Cover dedicata a Xiaomi Pad 5: ovviamente entrambi gli accessori sono proposti a prezzo scontato!

Xiaomi Pad 5 tastiera Keyboard Cover: risparmia insieme alla Smart Pen

La penna di Xiaomi non ha di certo bisogno di presentazioni: ne abbiamo parlato in varie occasioni ed è stata lanciata anche da noi. Diverso è il caso della cover con tastiera ufficiale per Xiaomi Pad 5, che per ora manca ancora in Europa. Si tratta di una soluzione con aggancio e chiusura magnetica, pensata appositamente per il tablet del brand cinese. Dotata di 62 tasti, presenta anche i pulsanti freccia, quelli speciali e quello ESC; la corsa è da 1.2 mm ed è realizzata di TPU resistente e ultra-leggero. Insomma, la tastiera per Pad 5 è perfetta per completare al 100% il pacchetto produttività offerto dal tablet, ovviamente insieme anche alle penna originale.

Il bundle Smart Pen e tastiera Keyboard Cover per Xiaomi Pad 5 è disponibile all'acquisto direttamente tramite AliExpress ed è possibile scegliere tra il case Black e quello Green. Vi ricordiamo che sia la penna che la tastiera sono accessori originali: di seguito trovate il link alla pagina del prodotto. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

