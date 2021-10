Xiaomi Mi Smart Scale 2 quasi in regalo su Amazon: solo 11€ con quest’offerta!

Se anche per voi è tempo di tornare in forma dopo le piccole libertà dei mesi precedenti oppure volete prepararvi per bene per le abbuffate che verranno “tra poco” (in fondo lo sapete anche voi che il tempo vola) allora non potete perdere quest'occasione: la bilancia Xiaomi Mi Smart Scale 2, uno dei prodotti più apprezzati dagli appassionati della compagnia di Lei Jun, scende ad un prezzo assurdo su Amazon!

Xiaomi Mi Smart Scale 2 in offerta su Amazon ad un prezzo top: promo imperdibile!

Dotata di un design meno “sofisticato” rispetto al modello Mi Body Composition Scale 2, la bilancia intelligente Xiaomi Mi Smart Scale 2 punta sull'essenziale, con uno stile minimale ma un alto grado di affidabilità. Il dispositivo utilizza un sensore in acciaio al manganese ad alta precisione, in grado di rilevare accuratamente variazioni minime fino a 50 grammi (e può essere utilizzata per pesare persone e oggetti). Grazi alle funzioni smart è possibile collegare la bilancia all'app Mi Fit, in modo da tenere sott'occhio tutti i parametri. La parte superiore ospita uno schermo a LED nascosto mentre il vetro temperato e gli angoli arrotondati conferiscono un look nel perfetto stile della compagnia di Lei Jun.

La bilancia Xiaomi Mi Smart Scale 2 è in offerta a prezzo stracciato su Amazon, ovviamente con tanto di spedizione Prime.

