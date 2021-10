Xiaomi FIMI X8 Mini: il drone leggero e ultracompatto costa ancora meno!

Nel corso degli ultimi anni abbiamo imparato a conoscere droni dalle forme e dimensioni più disparate. Nonostante ciò, non tutti sono disposti ad avere un drone 4K ingombrante e in tanti continuano a preferire modelli compatti e facili da trasportare. Se cercate una soluzione di questo tipo allora Xiaomi FIMI X8 Mini non potrà che fare al caso vostro: per prezzo e caratteristiche può essere un'alternativa a modelli più costosi e grazie al nuovo codice sconto diventa ancora più interessante!

Aggiornamento 13/10: il drone ultracompatto di FIMI scende ad un nuovo minimo storico. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Xiaomi FIMI X8 Mini: tutto quello che c'è da sapere sul drone 4K

La prima caratteristica di cui si avvale Xiaomi FIMI X8 Mini è senza dubbio la sua leggerezza, visto che pesa solo 250 grammi (sebbene ci sia il trucco), per misure compatte da 145 x 85 x 56 mm (piegato). E come potete vedere nell'immagine sotto, ci sta benissimo in un borsello, quindi ci sta anche comodamente in uno zaino.

Dicevamo che la leggerezza del nuovo drone aveva un espediente, ebbene questo è dettato dalla batteria: perché la batteria standard lo fa pesare circa 258 grammi, mentre l'altra, che potremmo definire “professionale” lo porta addirittura a 245 grammi. In ogni caso, il modulo batteria permette un'autonomia fino a circa 31 minuti oppure 8 km. Batteria importante anche per il controller, visto che si tratta di un modulo da 3.500 mAh ricaricabile tramite USB Type-C.

Passando alle specifiche tecniche, partiamo dal fatto che il FIMI X8 Mini può raggiungere fino a 16 m/s in rettilineo, 5 m/s in salita e 3.5 m/s in discesa. Per il sensore 4K utilizzato per foto e riprese abbiamo una fotocamera Sony CMOS da 12 MP 1/2.6″, con un angolo di visione fino a 80°. Questo sensore è montato su un gimbal a 3 assi che permette di realizzare riprese molto più stabili.

Per la qualità video espressa, il drone del partner di Xiaomi utilizza il codec H.265/HEVC, consentendo quindi una ripresa 4K a 30 fps ed un bitrate fino a 100 Mbps. La fotografia ha formati supportati JPG e JPG + DNG. Quanto alle modalità di volo ne sono presenti varie, con resistenza al vento 5, ma anche una modalità SAR per una ripresa con Zoom digitale 3x.

