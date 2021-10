Massima sicurezza con lo zaino Xiaomi con tasca antifurto

Voglia di gadget e prodotti Xiaomi? Allora quest'oggi abbiamo in serbo per voi un'ennesima chicca: lo zaino Xiaomi Commuter Backpack è un accessorio adatto a tutti, con tanto spazio, un look nel perfetto stile del brand cinese ed un prezzo accessibile!

Xiaomi Commuter Backpack debutta su AliExpress: tutto su caratteristiche e prezzo

Semplice, minimale e realizzato con tessuti resistenti all'usura, lo zaino Xiaomi Commuter Backpad è una soluzione perfetta per portare in giro libri, quaderni e notebook senza preoccupazioni. Può essere utilizzando sotto la pioggia in quanto resistente all'acqua ed è dotato di molteplici scomparti; tra questi troviamo una tasca frontale antifurto, con zip nascosta. Anche sul retro è presente una pratica tasca, anche in questo caso antifurto. Inoltre la zona a contatto con la schiena è in materiale traspirante. Insomma, si tratta di una soluzione completa ed adatta a tutti, con uno stile essenziale.

Il nuovo zaino con tasca antifurto Xiaomi Commuter Backpack è presente nel sito ufficiale Global del brand ma non in quello italiano: niente paura, perché il prodotto è acquistabile su AliExpress con tanto di spedizione gratis direttamente dai magazzini europei dell'e-commerce. Di seguito trovate il link dedicato: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

