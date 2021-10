Xiaomi 11T Pro torna in sconto su Amazon e vi fa risparmiare fino a 100€

Vi siete persi la super offerta lancio dedicata al nuovissimo flagship di Xiaomi? Sì, effettivamente era una promo imperdibile ma niente paura: Xiaomi 11T Pro ritorna disponibile su Amazon e per l'occasione è possibile risparmiare 100€ grazie al coupon dedicato!

Xiaomi 11T Pro in offerta su Amazon con spedizione Prime: imperdibile a questo prezzo!

Mosso dallo Snapdragon 888 e dotato di un comparto fotografico al top – con un sensore da 108 MP – Xiaomi 11T Pro è l'ultimo arrivato della gamma alta della compagnia cinese. Dotato di un ampio display AMOLED da 6.67″ a 120 Hz e della super ricarica da 120W, il dispositivo è un “piccolo” concentrato di tecnologia in grado di regalare tante soddisfazioni (ad un prezzo che diventa conveniente con l'offerta giusta). Volete saperne di più? Allora ecco la nostra recensione del flagship.

Il top di gamma Xiaomi 11T Pro è disponibile in offerta su Amazon con coupon dedicato e spedizione Prime: non è necessario inserire un codice sconto ma basterà accedere alla pagina del prodotto e mettere la spunta alla voce Applica Coupon 100€, subito sotto il prezzo. Dopodiché, una volta aggiunto il terminale al carrello, lo troverete a prezzo scontato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

