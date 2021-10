Xiaomi 11 Lite 5G NE vi porta tanti Coupon su Goboo

Presentato come alternativa della fascia media agli 11T, Xiaomi 11 Lite 5G NE è sicuramente tra gli smartphone più interessanti della sua fascia di prezzo. Lo diventa ancora di più grazie a Goboo, che con il pre-ordine di 11 Lite 5G NE vi porta fino a 70€ di Coupon in regalo.

Xiaomi 11 Lite 5G NE: ecco come ottenere i Coupon in regalo su Goboo

Prima di sapere come ottenere i Coupon su Goboo, conosciamo meglio Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta. Si tratta di uno smartphone dotato di un chipset Snapdragon 778G, molto usato in questo periodo, che si accompagna ad un display AMOLED con refresh rate a 90 Hz, una fotocamera principale da 64 MP, batteria da 4.250 mAh ricaricabile a 33W e tanto altro ancora.

Per poter ricevere i Coupon, bisogna prima scegliere la configurazione preferita: se scegliete la versione 6/128 GB a 299€, si otterrà un Coupon da 10€. Per chi vuole la versione 8/128 GB a 399€, otterrà 3 Coupon per un totale di 50€. Infine, per chi vuole il massimo, la versione da 8/256 GB a 449€ vi porta ben 5 Coupon del valore totale di 70€. Inoltre, acquistandone uno, otterrete anche una borsa Xiaomi.

Questi codici possono essere sfruttati per gli altri prodotti sullo store di Goboo. Scelta la configurazione, bisogna pagare il deposito di 20€ per il pre-ordine entro le 8:59 del 18 ottobre 2021, per poi completare il pagamento subito dopo e fino alle 8:59 del 20 ottobre 2021. Semplice, no? Vi ricordiamo inoltre che Xiaomi 11 Lite 5G NE in offerta gode della spedizione dai magazzini in Europa di Goboo.

