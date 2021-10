Teclast F15 Plus 2 al minimo su Amazon con 100€ di sconto

I laptop sanno spesso coniugare prestazioni e portabilità, che sia per lavoro o per studio. Se poi sono pratici come il notebook Teclast F15 Plus 2, che è ora in offerta su Amazon con doppio codice sconto, allora diventa ancora più conveniente.

Teclast F15 Plus 2: il notebook è ora in offerta con codice sconto

L'ultimo arrivato di Teclast riflette quello che è stato il concept dei precedenti F15, cioè display ampio e peso leggero. Infatti, se da una parte abbiamo un pannello Full HD IPS 16:9 da 15.6″ con cornici strette da 7 mm, dall'altra abbiamo un peso di 1.65 kg ed uno spessore di soli 18 mm.

Guardando all'hardware interno, abbiamo un chipset Intel Gemini Lake Refresh con boost fino a 2.6 GHz. Quanto alla GPU, abbiamo una scheda grafica integrata Intel UHD Graphics 600. La memoria disponibile è suddivisa in 8 GB RAM LPDDR4 e SSD da 256 GB. Non manca poi una tastiera full size ed una batteria da 38 Wh. Infine, per le porte presenti, abbiamo: 1 porta USB 3.0, 1 porta USB 2.0, una Type-C full featured, un mini HDMI, un ingresso jack ed un microSD, oltre all'alimentazione.

Il notebook Teclast F15 Plus 2 è quindi ora in offerta al minimo su Amazon grazie ad un doppio codice sconto da applicare, che trovate direttamente nel box qui sotto. Ricordiamo inoltre che il prodotto gode della spedizione diretta dello store, in tempi molto rapidi.

