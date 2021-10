Tutti in forma e spendendo poco, con il tapis roulant XMUND!

Siete in cerca di una soluzione economica ed affidabile per mantenervi (o mettervi) in forma? Allora non perdete l'offerta dedicata al tapis roulant XMUND XD-T2, dispositivo completo e proposto ad un prezzo particolarmente allettante dallo store Banggood grazie al codice sconto dedicato, con tanto di spedizione gratis dall'Europa.

Aggiornamento 08/10: il tapis roulant XD-T2 torna nuovamente in sconto dall'Europa, ovviamente ad un prezzo super. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

XMUND XD-T2 è il tapis roulant per tutti, in offerta con codice sconto dall'Europa

Il brand XMUND è specializzato proprio in attrezzature dedicate al fitness e alla salute ed ora torna alla carica con un nuovo tapis roulant low budget, il modello XD-T2. Si tratta di un dispositivo in grado di spingersi fino ai 12 Km/h, con display LCD per visualizzare i vari parametri dell'allenamento ed un corpo pieghevole, in modo da risparmiare spazio. Ciliegina sulla torta, per chi ama correre ascoltando musica ma preferisce la massima libertà il tapis roulant funge anche da speaker Bluetooth: addio cuffie!

Il tapis roulant XMUND XD-T2 è disponibile in offerta con codice sconto su Banggood con spedizione gratis dai magazzini europei dello store. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

