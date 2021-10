Realme GT Master 8/256 GB a prezzo assurdo su Amazon: errore o super bomba?

La ricerca di un buon medio-top gamma è sempre ardua, soprattutto per la grande scelta a cui ci hanno abituato i brand ultimamente. Ci sono però modelli che spiccano più di altri in determinate situazioni, specie per il rapporto qualità/prezzo, come il nuovo Realme GT Master, proposto ad un prezzo super scontato su Amazon!

Aggiornamento 4/10: Realme GT Master da 8/256 GB a 273€ risulta terminato. Probabilmente si è trattato di un errore corretto dal team di Amazon, come sottolineato anche all'interno dell'articolo.

Realme GT Master scende ad un prezzo assurdo su Amazon: svista o sconto pazzo?

Prima di capire come acquistare il nuovo GT Master, vi rinfreschiamo la memoria con le sue caratteristiche principali. Si parte dal nuovo chipset Qualcomm, lo Snapdragon 778 5G, che permette di ottenere prestazioni molto concrete in tante situazioni. Non manca un super display AMOLED a marchio Samsung con refresh rate a 120 Hz, in cui è inclusa un'ottima fotocamera frontale da ben 32 MP. Molto interessante anche la fotocamera principale da 64 MP, che si avvale di un'esclusiva modalità Street per scatti molto simili a quelli delle vecchie Kodak. Non manca infine una ricarica molto rapida da 65W.

Trovate quindi il nuovo Realme GT Master, in versione 8/256 GB, in sconto su Amazon in offerta lampo, ad un prezzo assurdo. Quasi sicuramente si tratta di un errore, quindi se siete interessati… fiondatevi!

