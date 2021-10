Neabot Q11: il robot 3 in 1 debutta su Amazon con doppio Coupon

Quando si parla di robot aspirapolvere in una fascia di prezzo più alta, non possiamo non citare un brand come Neabot e la sua ultima creatura, il modello NoMo Q11. Questo nuovo vacuum è dotato di base di svuotamento e voi potete ottenerlo subito in offerta su Amazon con doppio Coupon.

Codice sconto Neabot Q11: ecco come ottenere il robot aspirapolvere in offerta su Amazon

Prima di conoscere le modalità di acquisto e di risparmio, conosciamo prima meglio il nuovo robot Neabot in offerta. Il Q11 è un vacuum molto completo che, aldilà di quanto può fare, si avvale di una base di svuotamento e quindi non dovrete più rimuovere manualmente il sacchetto ma è una cosa che il robot fa da solo. Oltre a questo, troviamo una grande forza di aspirazione da 4.000 Pa, che può essere gestita grazie ad un sistema di pulizia a 4 strati.

Presente un sistema di navigazione laser (LiDAR) di livello, grazie ai sensori DToF che permettono di scansionare, mappare e pianificare i vari percorsi di pulizia della propria casa. Non manca poi un'opzione da lavapavimenti con un serbatoio da 300 ml. Infine, potete gestire il robot tramite applicazione dedicata e tramite assistenti vocali come Alexa e presto anche Google Home. Se volete saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione.

Trovate quindi il nuovo Neabot NoMo Q11 disponibile sullo store di Amazon e subito in offerta grazie ad un doppio Coupon. Infatti, applicando il Coupon nella pagina prodotto e poi un codice sconto al checkout, potrete ottenere Neabot Q11 ad un prezzo lancio molto invitante, con tanto di spedizione Amazon.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

