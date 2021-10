Utilità e stile in cucina con il nuovo gadget Circle Joy da Xiaomi YouPin

Xiaomi YouPin continua a sfornare prodotti per la cucina pratici ed utili, come il macinapepe elettrico Circle Joy (brand attivo sulla piattaforma di crowdfunding e che conosciamo bene), dispositivo economico ed elegante in offerta lampo per noi occidentali grazie ad AliExpress: non perdetelo a questo prezzo!

Il macinapepe elettrico Circle Joy arriva da Xiaomi YouPin ma è già in offerta anche per noi

Realizzato in ABS, acciaio inossidabile e tritan, il macinapepe elettrico Circle Joy è l'ennesimo accessorio per la cucina che arriva da Xiaomi YouPin e che promette un aiuto senza il minimo sforzo e con un look elegante e minimale, che si sposa alla perfezione con qualsiasi ambiente. Il dispositivo è in grado di offrire fino a 5 livelli di triturazione, è alimentato a batterie e pesa solo 65 grammi. Basterà riempire il vano con pepe o altre spezie ed avviare l'accessorio tramite il pulsante posizionato sulla parte superiore.

Il nuovo macinapepe elettrico Circle Joy arriva da Xiaomi YouPin ma è in offerta lampo per noi occidentali grazie ad AliExpress: di seguito trovate il link alla pagina del prodotto. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

