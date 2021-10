Xiaomi Pad 5 è introvabile, ma questo tablet è anche meglio!

Dopo i modelli P11 e P11 Pro la gamma di tablet del brand vede l'arrivo di un'ulteriore aggiunta. L'azienda cinese ha annunciato i nuovi modelli XiaoXin Pad Pro 2021 e Pad Plus, i quali hanno debuttato nel nostro mercato come Lenovo Tab P12 Pro e Tab P11 5G: si tratta dei primi tablet della compagnia ad avere il supporto al 5G. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche, prezzo e offerte con codice sconto!

Aggiornamento 29/10: Xiaoxin Pad Pro 2021 scende ancora di prezzo con un nuovo codice sconto dedicato. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

Lenovo XiaoXin Pad Pro 2021 e Pad Plus ufficiali: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

I nuovi Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 e Pad Plus hanno debuttato in Europa come P12 Pro e P11 5G e specialmente nel caso del modello maggiore sono presenti alcune differente per il display (più ampio). Comunque bando alle chiacchiere e passiamo hai dettagli di questi terminali cinesi dotati di un design accattivante, buone specifiche tecniche ed un prezzo al top.

Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 è caratterizzato da uno schermo OLED da 11,5″ QXGA (2560 x 1600 pixel, 2K) con refresh rate a 90 Hz. Le specifiche comprendono il supporto HDR10, Dolby Vision, certificazione TUV, copertura 100% DCI-P3, luminosità fino a 600 nit e contrasto 800.000:1.

Presenta un corpo interamente in metallo, un look premium nei materiali e nello stile e con uno spessore di soli 5,8 mm per un peso di 485 g. Il design resta quasi immutato dal modello precedente.

Per quanto riguarda il Lenovo Xiaoxin Pad Plus, si scende ad uno schermo LCD da 11″ con risoluzione 2K e luminosità a 400 nits. Lo schermo supporta 4.096 livelli di pressione ed è contenuto in una scocca da 7,9 mm e 520 g di peso.

Hardware

La vera novità sarà rappresentata dal comparto tecnico, come confermato dalla stessa Lenovo. Per quanto riguarda Lenovo Xiaoxin Pad Plus, questo è basato sullo Snapdragon 750G. Si tratta di una soluzione ad 8 nm con CPU octa-core Kryo 570 (2 x 2,2 GHz + 6 x 1,8 GHz), GPU Adreno 619 e modem 5G. La batteria è un'unità da 7.700 mAh (con ricarica QC 3.0), è presente una configurazione quad speaker JBL, 6 GB di RAM e 128 GB di storage. Il comparto fotografico prevede una singola fotocamera principale ed un modulo per le videochiamate.

Passando a Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 abbiamo invece un chipset Snapdragon 870. Ancora una volta una soluzione 5G, è un SoC a 7 nm con CPU octa-core Kryo 585 (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,42 GHz + 4 x 1,8 GHz), GPU Adreno 650 e memorie LPDDR5 e UFS 3.1. Supporto microSD e connettività OTG sarebbero garantiti su entrambi i modelli.

Il modello Pro è equipaggiato con quattro speaker JBL da 6W con supporto Dolby Audio, sensore ID e batteria da 8.600 mAh con ricarica Quick Charge 3.0 via USB Type-C. Il comparto fotografico è rappresentato da una dual camera sia davanti che dietro con supporto al riconoscimento facciale. La parte software è ovviamente rappresentata dalla ZUI 12.5 su base Android 11. Non mancano accessori opzionali fra cui uno stylus ed un case con tastiera.

Codice sconto Lenovo XiaoXin Pad Pro 2021 e Pad Plus: prezzo e offerte

I nuovi tablet Android Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 e Pad Plus sono disponibili nelle sole configurazioni da 6/128 GB, entrambe lanciate in Cina. Le versioni Global hanno debuttato di recente, ma ovviamente sono disponibili a prezzi ben più alti rispetto a quelli cinesi o quelli delle varie offerte con coupon.

Al momento il modello Pad Plus non è disponibile in promozione, ma la versione Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 è invece in offerta con codice sconto sullo store Banggood, con un nuovo ribasso rispetto a quanto visto nelle settimane precedenti. Di seguito trovate il link all'acquisto, con il relativo coupon: se non visualizzate correttamente i box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

XiaoXin Pad Pro 2021

La vostra fame di offerte non si è ancora saziata? Allora date un'occhiata alle migliori offerte Banggood del giorno, dove sicuramente troverete pane per i vostri denti. Volete ancora di più? Allora per ricevere offerte in tempo reale non esitate ad iscrivervi al nostro canale Telegram dedicato. E se avete bisogno di supporto, consigli ed informazioni sulle spedizioni vi rimandiamo al nostro gruppo Telegram GizDeals e al servizio di assistenza H24 AskMrDeals.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu