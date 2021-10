KUU Lepad è il 2-in-1 in offerta per portare Windows ovunque

I corsi all'Università ci portano spesso una marea di nozioni da ricordare e con i tempi che corrono, scrivere a mano sta diventando sempre più faticoso. Una soluzione per questa situazione può essere un tablet PC 2-in-1 Windows, come nel caso del KUU Lepad, ora in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Europa gratis.

Codice sconto KUU Lepad: il tablet PC 2-in-1 in offerta su Geekbuying

Il Lepad è un Tablet PC compatto, dotato di un display da 12″ IPS con risoluzione 2160 x 1440 pixel, un rapporto 3:2 molto definito, che permette quindi non solo di portarlo ovunque, ma anche di avere il giusto spazio per i propri contenuti, similmente al fratello maggiore Lebook. Guardando al chipset, abbiamo una soluzione Intel Apollo Lake N3450 fino a 2.2 GHz, oltre ad una GPU Intel HD Graphics 500. Per la memoria, sono presenti 8 GB LPDDR4 e un SSD da 256 GB.

Nel caso vi servissero foto, abbiamo sia una fotocamera posteriore da 5 MP, sia una per le videochiamate interna da 1 MP. Quanto alle porte, abbiamo un ingresso USB 3.0, uno Type-C, un ingresso per l'alimentazione ed un micro HDMI, oltre al jack per le cuffie. Presente una connessione Wi-Fi Dual Band ac. La batteria è un modulo da 5.000 mAh. Con il tablet è inclusa anche la tastiera, che lo rende un laptop a tutti gli effetti ma che può essere rimossa per utilizzarlo in mobilità o con il supporto posteriore.

Trovate il Tablet PC Windows 2-in-1 KUU Lepad in offerta su Geekbuying, grazie al codice sconto dedicato e con l'aggiunta di una comoda spedizione da Europa gratis. N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

