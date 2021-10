Haylou MoriPods: aptX Adaptive a 30€ e spedizione da Europa

Di auricolari senza fili ce ne sono una marea e soprattutto di ogni prezzo. Ma per chi guarda al risparmio, il rapporto qualità/prezzo è tutto e quindi per essere soddisfatti, bisogna guardare a modelli di cuffie TWS come le Haylou MoriPods, dotate di codec aptX Adaptive, ora in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Europa.

Codice sconto Haylou MoriPods: le cuffie TWS con aptX Adaptive in offerta su Geekbuying

Gli auricolari Haylou si presentano con un design molto simile a quello di cui si avvalgono gli Xiaomi Mi Air 2S, ma che guarda ad un target ancora più giovanile. Il padiglione di queste cuffie TWS è semi in-ear, che ancora oggi sono la modalità preferita per la musica e le chiamate in totale mobilità. Questo permette di avere driver più ampi, sono da 12 mm, ma c'è molto di più.

Infatti, abbiamo integrato il chip Qualcomm QCC3040, che grazie al Bluetooth 5.2 permette di ottenere ottime prestazioni sonore e affidabilità di connessione. Anche la riduzione del rumore durante le chiamate è migliorata dal codec cVc 8.0. Proprio il chip del brand americano porta in consegna il codec aptX Adaptive, che permette una qualità Hi-Fi nell'ascolto ed una latenza pressoché bassissima.

Trovate quindi le cuffie TWS Haylou MoriPods in offerta su Geekbuying grazie al codice sconto dedicato ad un prezzo davvero basso, che le mette in competizione diretta con Redmi Buds 3 appena uscite. In più, non va dimenticata la comoda spedizione da Europa.

