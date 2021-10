La gruccia asciugatrice di Xiaomi è il prodotto perfetto per i vostri viaggi e in casa

Tra le tante novità e gli accessori della piattaforma di crowdfunding della casa di Lei Jun, spesso troviamo dei prodotti decisamente utili e golosi, gadget da portarsi a casa spendendo poche decine di euro. Dopo un periodo fuori dai radar la gruccia asciugatrice di Xiaomi YouPin ritorna alla carica e lo fa con un'offerta lampo da non sottovalutare.

La gruccia asciugatrice di Xiaomi YouPin torna in sconto su Banggood

La gruccia asciugatrice di Xiaomi YouPin arriva con il marchio Smartfrog (uno dei brand partner attivi sulla piattaforma di crowdfunding della casa cinese) e si presenta come un accessorio utile sia in casa che in viaggio. Si tratta infatti di una gruccia dotata di una funzione di asciugatura ad aria calda, con resistenza in ceramica e certificato di sicurezza EU: asciuga gli abiti con una potenza di 150W ed è utilissima sia per semplici t-shirt che per camicie e maglioni. Insomma, è un prodotto perfetto per chi ha l'esigenza di asciugare un capo al chiuso, in modo abbastanza celere.

Il dispositivo impiega circa tre ore per effettuare l'asciugatura completa e può essere caricata con un capo di massimo 3 kg. Presene un tasto di accensione/spegnimento ed è possibile impostare anche l'asciugatura con aria fredda.





La gruccia asciugatrice di Xiaomi YouPin è disponibile all'acquisto in offerta lampo, quindi senza la necessità di inserire un codice sconto, su Banggood. Inoltre il modello indicato come “B” nella pagina del prodotto è dotato di un pratico accessorio che trasforma il dispositivo in un asciugascarpe. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

