Il monopattino Eleglide S1 Plus non teme concorrenza in offerta da Europa

Il monopattino elettrico è il mezzo di trasporto più richiesto degli ultimi tempi e la vastità di scelta nel mercato cresce sempre di più. E tra le alternative ci sono quelle di un brand specializzato come Eleglide, che propone il suo monopattino elettrico S1 Plus, ora in offerta con codice sconto su Geekbuying e con spedizione dall'Europa gratis.

Codice sconto Eleglide S1 Plus: il monopattino elettrico in offerta su Geekbuying

Come si strutta il monopattino elettrico Eleglide? Dalle trame molto semplici ma dalla marcata tendenza sportiva, si propone con un'ampia pedana, ma anche con caratteristiche tecniche importanti come un motore da 400W, che si abbina ad una batteria da 12.5 Ah che permettono insieme un'autonomia fino a 45 km.

Molto interessanti anche le ruote da 10″, a cui è collegato anche un freno a disco. Come molti è pieghevole e quindi facilmente trasportabile. Da non sottovalutare inoltre la possibilità di regolare l'altezza del manubrio. Sul davanti è anche presente un ammortizzatore anti-shock. Le modalità di velocità sono poi 3. Presente anche un display LCD per monitorare il tutto.

Trovate quindi il monopattino elettrico Eleglide S1 Plus in offerta su Geekbuying, che grazie al codice sconto viene portato ad un prezzo molto competitivo, in grado di rivaleggiare con i monopattini più noti. Questo senza dimenticare la spedizione da Europa.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu