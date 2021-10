Amazfit GTS 2 al miglior prezzo di sempre su Amazon: imperdibile a 99€!

Il 2020 è stato senza dubbio l'anno degli indossabili di Huami mentre il 2021 di certo ci riserverà tante sorprese. Nel frattempo Amazfit GTS 2 resta la scelta perfetta per chi cerca uno smartwatch completo e compatto e ora il wearable diventa ancora più interessante grazie a quest'offerta targata Amazon!

Amazfit GTS 2 è da non perdere a questo prezzo: uno smartwatch bello ed economico!

Già guardandolo nel design, ci rendiamo conto che lo smartwatch Amazfit GTS 2 è un prodotto di ottima fattura, grazie al display AMOLED da 1.65″ (348 x 442 pixel) simil-curvo con effetto 3D, la cassa in alluminio rettangolare ed l'elegante cinturino in silicone che dona anche un effetto sport all'orologio.

Ma anche al suo interno il GTS 2 di Huami è un prodotto di qualità, come possiamo vedere anche nella recensione, partendo dal supporto all'assistente vocale integrato Alexa, lo storage dedicato alla musica, la possibilità di personalizzare le Watch Face con tanto di Always-on Display, ma anche il monitoraggio della salute, grazie al Bio Tracker, oltre alla misurazione dell'ossigeno nel sangue, alla frequenza cardiaca H24, il sistema PAI, indicatore del sonno, il livello di stress e tanto altro ancora.

Lo smartwatch per gli amanti dello sport e dell'eleganza Amazfit GTS 2 scende al miglior prezzo di sempre su Amazon: al momento il dispositivo viene segnato come “Attualmente non disponibile” ma è possibile prenotarlo e bloccarlo al prezzo di 99.9€. Se proprio non volete attendere allora vi segnaliamo che l'indossabile è in promo allo stesso prezzo su Unieuro (lo trovate qui). Per chi preferisce Amazon, di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Amazfit (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram GizDeals, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu