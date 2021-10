Alldocube X Game: il nuovo tablet low cost che strizza l’occhio al gaming subito in offerta lampo

Non pochi utenti considerano i tablet spesso mini console portatili per i vari giochi mobile. Se siete tra questi e cercate un prodotto per un gaming leggero, senza pretese, il nuovo tablet Android 4G Alldocube X Game, che debutta in offerta lampo su Banggood.

Alldocube X Game: il tablet low cost Android 4G in offerta lampo su Banggood

Tra le caratteristiche più interessanti di questo nuovo tabloet abbiamo senza dubbio il bel display Full HD IPS da 10.5″ a 16:10, che si abbina al chipset Helio P90 che regge bene applicazioni e gaming leggero. A questo si accompagnano ben 8 GB RAM e 128 GB di storage espandibile fino a 2 TB.

L'Alldocube X Game è inoltre dotato di una batteria da 7.500 mAh, oltre che ad una fotocamera posteriore da 8 MP, una frontale da 5 MP per le videochiamate, connessione 4G, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 5.2, OTG, 4 speaker stereo, GPS e tanto altro. Il sistema operativo è invece Android 11 stock.

Troviamo quindi il tablet low cost 4G Android Alldocube X Game subito in offerta lampo su Banggood ad un prezzo davvero molto competitivo, che lo rende tra i accattivanti esponenti della categoria. Inoltre, è accompagnato da una comoda spedizione rapida.

N.B. se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

