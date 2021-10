360 S7 è il robot da comprare al minimo storico

Il mercato dei vacuum cleaner si fa sempre più competitivo e questo è un bene per gli utenti in quanto ci sono sempre più occasioni per risparmiare. Proprio oggi potrete acquistare da AliExpress, grazie ad un codice sconto dedicato, il robot aspirapolvere 360 S7 al prezzo minimo storico con spedizione da Europa.

Codice sconto 360 S7: il robot aspirapolvere è in offerta su AliExpress

Il robot S7 360, che per certi versi si presenta un po' come il competitor più diretto del Roborock S50 di Xiaomi, offre alcune funzioni fondamentali come il controllo da app, la possibilità di lavare per terra con la Wet-mop function, i motori a basso rumore e non solo.

Inoltre, utilizzando il codice sconto dedicato, potete ottenerlo al miglior prezzo di sempre su AliExpress, con tanto di spedizione da Europa gratis, che lo rende ad oggi una delle migliori soluzioni del settore, considerando che un robot con le sue caratteristiche costa ancora molto di più.

Siete ancora affamati di sconti per robot aspirapolvere (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu