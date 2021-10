Black Shark 4S Pro non si farà mancare nulla: prime specifiche

Era da un po' che non si parlava della partner di Xiaomi, almeno per quanto riguarda nuovi smartphone. Tuttavia sembra che l'azienda non abbia ancora finito per il 2021 e dovrebbero essere in dirittura d'arrivo ben due modelli della gamma S (seguendo la scia dello scorso anno): si tratterebbe di Black Shark 4S e 4S Pro, rimasti nell'ombra fino a questo momento.

Aggiornamento 04/10: da un nuovo leak apprendiamo le prime specifiche che comporrebbero il modello Pro della serie Black Shark 4S. Tutti i dettagli nella sezione “Hardware”.

Black Shark 4S e 4S Pro: che cosa sappiamo finora

Per il momento è ancora tutto nebuloso e sappiamo poco o nulla dei presunti Black Shark 4S e 4S Pro. Il primo avvistamento è avvenuto grazie al leaker DigitalChatStation, il quale ha condiviso uno screen della pagina di supporto di King of Glory (o Arena of Valor): si tratta di un MOBA per smartphone con parecchio seguito in Cina. Di recente il team di sviluppo ha condiviso sul sito ufficiale un elenco aggiornato dei dispositivi in grado di supportare il gioco a frame rate elevati. La lista di terminali include anche due modelli inediti di Black Shark, forse inseriti per errore.





Com'è facile intuire si tratta proprio di Black Shark 4S e del fratello maggiore Pro; osservando la lista appare chiaro che non si tratta di una svista dato che sono presenti sia il Black Shark 4 standard (anche Global) che il modello Pro. Inoltre l'elenco riporta anche altri terminali usciti da poco, come Realme GT Neo 2, Huawei Nova 9 e l'imminente Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6.

Specifiche tecniche

Dopo le prime indiscrezioni che ne svelavano il nome, Black Shark 4S Pro diventa il protagonista di un nuovo leak, molto sintetico ma abbastanza esplicativo in fatto di specifiche tecniche. Infatti, Bald Panda su Weibo ci parla di uno smartphone caratterizzato dall'ultimo Snapdragon 888+, già protagonista per i diretti rivali Red Magic 6S Pro e ROG Phone 5S/5S Pro.

Anche il display sarà sicuramente molto prestante, visto che avremo di nuovo un refresh rate a 144 Hz. Infine, pare confermata anche la ricarica a 120W, che per gli smartphone da gaming rappresenta una prerogativa importante.

Non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli: nel frattempo, qui trovate la nostra recensione completa dell'ultimo modello della serie. Inoltre vi segnaliamo anche le varie indiscrezioni sul presunto BS4 Lite e le primissime voci sul quinto capitolo.

