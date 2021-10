Black Friday 2021: seguilo in tempo reale con le migliori offerte del web

Ormai da diversi anni a questa parte, il Black Friday è un evento attesissimo da tutti i risparmiatori per acquistare prodotti a prezzi super scontati. Anche il 2021 sarà caratterizzato dall'avvento di questa particolare giornata che si terrà – appunto – l'ultimo venerdì di Novembre (il 26 novembre 2021) e che sarà tra i più attesi di sempre. Durante il Black Friday, che ormai può essere considerato un evento dalla durata di una settimana, tutti gli store online ed offline, metteranno a disposizione offerte imperdibili e sconti irraggiungibili negli altri periodi dell'anno. Tra i più attesi, in ambito tech, rimangono il Black Friday 2021 di Amazon, quello di Unieuro e MediaWorld, ma di certo anche gli e-commerce cinesi come Banggood ed AliExpress faranno la loro parte.

Non passeranno di certo inosservate le iniziative targate eBay che, sicuramente, terrà banco come successo l'anno scorso. Insomma, anche il Black Friday 2021 si preannuncia interessante e ricco di sorprese: vediamo insieme come seguirlo in tempo reale grazie ai nostri canali di offerte!

Aggiornamento 28/10: abbiamo aggiornato l'articolo con i link alle pagine dei principali store, insieme a tutta una serie di guide all'acquisto utilissime per chi è in cerca prodotti specifici. Non appena ci saranno novità sulle iniziative degli e-shop aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

Il primo passo fondamentale per addentrarsi nel mondo del Black Friday, ricordiamo che si tratta dell'evento di offerte più atteso del 2021, è quello di tenere bene a mente tutte le date importanti. Al momento l'unica certezza è data dal giorno del venerdì nero: l'appuntamento è fissato per il 26 novembre 2021. Come da tradizione, quasi sicuramente l'evento durerà ben più di una giornata: non appena i vari store annunceranno le promozioni di quest'anno aggiorneremo la sezione con tutte le date importanti!

26 novembre – Black Friday, con offerte e iniziative dai principali store (cinesi e non)

Black Friday, con offerte e iniziative dai principali store (cinesi e non) 29 novembre – Cyber Monday

[in aggiornamento]

Come già evidenziato, ogni store affronterà il proprio Black Friday 2021 a suo modo e, grazie ad i nostri canali Telegram potrete seguirli in tempo reale durante tutta l'ultima settimana di novembre. Come di consueto, infatti, tratteremo singolarmente gli store in questione. Come seguirli più da vicino? Nulla di più semplice, vi basterà accedere ai singoli canali dedicati.

Le offerte di Amazon, Unieuro e MediaWorld | Black Friday Novembre 2021

Probabilmente – e basandoci anche sullo scorso anno – gli store sopra elencati saranno tra i più attivi durante il periodo di sconti del prossimo novembre. Potrete seguire le offerte Black Friday 2021 in tempo reale direttamente sui nostri canali Telegram dedicati: in altro è presente il canale GizDeals con tantissime offerta da Amazon, mentre qui sotto abbiamo il canale dedicato ad eBay, MediaWorld, Unieuro ed altri store.

Vi consigliamo caldamente di effettuare l'abbonamento ad Amazon Prime dato che la maggior parete delle promozioni riguarderanno prodotti in offerta con Prime. Potrete effettuare l'iscrizione qui, inoltre ricordiamo che il servizio è gratis per un mese e che potrete disdire l'abbonamento senza alcun problema o spesa al termine del periodo di prova.

Black Friday 2021: sconti Amazon Warehouse Deals e ricondizionati da altri store

Prima di passare oltre, segnaliamo un'altra iniziativa importante, stavolta dedicata ad Amazon Warehouse. Ovviamente non ci sono ancora conferme, né date ma se la piattaforma di e-commerce seguirà la scia dello scorso anno, allora anche nel 2021 ci aspettiamo una valanga di sconti per i prodotti ricondizionati. Siete interessati a scoprire le offerte Amazon Warehouse e quelle dei principali store online? Di seguito trovate il nostro canale Telegram dedicato!

ISCRIVITI A GIZDEALS WAREHOUSE – OCCASIONI SULL'USATO

Amazon Business e buono sconto app

Lo scorso anno abbiamo avuto promozioni dedicate esclusivamente agli account Amazon Business, con un codice sconto dedicato: nel caso in cui dovesse arrivare una nuova iniziativa, la troverete qui. Lo stesso vale per una possibile promozione dedicata all'accesso all'app di Amazon sul vostro smartphone: l'anno scorso era possibile ricevere un buono sconto del valore di 15€, quindi restiamo in attesa di eventuali novità.

Black Friday eBay 2021 – Come seguirlo

Come anticipato anche in precedenza, tra le piattaforme che parteciperanno al Black Friday 2021 è impossibile non aspettarsi anche la presenza di eBay. Ovviamente per non perdere nessuna occasione iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato ad eBay, dove troverete tutte le offerte in tempo reale!

Black Friday 2021: come trovare le migliori offerte Xiaomi, Huawei, OPPO, Realme, OnePlus

Ogni singolo store darà il meglio di se per presentare agli utenti le offerte più convenienti: ma come seguirle tutte in tempo reale, senza perdersene nemmeno una? Facilissimo, basterà iscriversi al canale Telegram GizDeals, il nostro contenitore principale di offerte, nel quale saranno condivisi solo i migliori sconti provenienti da tutti gli store. Proprio come per gli altri, anche in questo caso per entrare a far parte del canale dedicato non dovrete far altro che cliccare sul box in alto.

Black Friday 2021 AliExpress

Come anticipato in apertura, tra gli store che parteciperanno al Black Friday 2021 ci aspettiamo anche la presenza di AliExpress: sappiamo bene come questo portale sia particolarmente ricco di coupon e sconti e di certo in tanti aspettano le sue promozioni per risparmiare. In alto trovate tutte le offerte del nostro canale Telegram dedicato ad Ali in tempo reale, insieme al pulsante per iscrivervi.

Black Friday 2021 Banggood

Banggood poteva mai mancare all'appello e non rispondere alla chiamata del Black Friday 2021? Ovviamente no e restiamo in attesa di saperne di più in merito alle iniziative che il celebre store cinese ha in serbo per gli utenti in cerca di occasioni ghiotte. Il box in alto vi mostra le offerte in tempo reale ma per non perderne nemmeno una vi consigliamo di effettuare l'iscrizione al nostro canale Telegram dedicato a Banggood (tramite il pulsante presente direttamente all'interno del box).

Tutte le offerte di EdWayBuy, Gshopper e Geekbuying

Ovviamente il Black Friday arriva anche per tutti gli altri store cinesi, i quali non faranno di certo mancare offerte e una valanga di codici sconto, con tanti prodotti spediti direttamente dall'Europa (e dall'Italia). Di seguito trovate la lista dei nostri canali Telegram dedicati ai singoli shop.

Non appena ci saranno nuove aggiunte in termini di sconti, promo e offerte provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutte le novità.

