L’alcol test portatile 4 in 1 di Xiaomi YouPin torna in sconto, ora con spedizione dall’Europa

NexTool è uno dei brand della piattaforma di crowdfunding della casa cinese, un marchio specializzato in accessori per la difesa, la sicurezza e la sopravvivenza. La mission dell'azienda si spinge fino alla sicurezza stradale, con un pratico alcol test portatile: ma non fatevi ingannare da questo etilometro lanciato su Xiaomi YouPin, perché nasconde una serie di segreti.

Aggiornamento 01/10: dopo il debutto su Banggood l'alcol test 4 in 1 di Xiaomi YouPin ora è disponibile anche con spedizione dall'Europa, ovviamente con codice sconto. Trovate tutti i dettagli direttamente a fine articolo.

L'etilometro NexTool arriva da Xiaomi YouPin: caratteristiche e prezzo dell'alcol test portatile 4 in 1

Caratteristiche e funzionamento

Nel perfetto stile NexTool, infatti, il dispositivo offre più prodotti in uno. Nel caso del nuovo alcol test portatile di Xiaomi YouPin, si tratta di un etilometro 4 in 1, in grado di adattarsi a molteplici situazioni. La prima funzionalità è la più ovvia: si tratta di un alcol test da utilizzare sul momento e permette di conoscere con precisione lo stato del guidatore. Il dispositivo integra poi una lama ad U, in grado di tagliare la cintura di sicurezza. Quest'ultima è di vitale importanza mentre si è alla guida, ma in caso di blocco (magari in una situazione di emergenza) avere a portata di mano una lama può fare la differenza.

Le funzioni di questo accessorio non finiscono qui: il corpo cela un pratico attrezzo per rompere i finestrini dell'auto. Per concludere, è inclusa una batteria da 4.800 mAh che trasforma il tutto in una pratica power bank (da 10W e con porta Type-C).

Xiaomi NexTool alcol test 4 in 1: prezzo, offerte e codice sconto

L'alcol test di Xiaomi NexTool nasconde l'ennesimo prodotto dedicato alla sicurezza e alla sopravvivenza, anche in auto e dopo il debutto su YouPin, l'etilometro 4 in 1 viene proposto anche da Banggood, in offerta con codice sconto e – finalmente – con spedizione dai magazzini europei dello store. Di seguito trovate il link all'acquisto, insieme al coupon da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

