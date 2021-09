Xiaomi ha in vista un nuovo medio gamma 5G, secondo una certificazione

Il catalogo smartphone Xiaomi, tra dispositivi China e Global, non ha quasi limiti, specie nel 2021. Non si contano i modelli finora presentati e i loro vari rebrand, ma pare che il brand non abbia finito qui. Infatti, da un leak apprendiamo la certificazione di un nuovo smartphone 5G Xiaomi, nome in codice K16A o 21091116AC, probabilmente con specifiche tecniche da medio gamma, che potrebbe rinfoltire la scelta.

Xiaomi K16A: che sia un Redmi il nuovo smartphone 5G della certificazione?

Il leak di questo nuovo dispositivo arriva dal sempre attento leaker Digital Chat Station, che ha spiegato (o meglio, mostrato) come il nuovo smartphone ha non solo la connettività 5G, ormai diktat per i brand cinesi Huawei a parte, ma dovrebbe avere anche un alto refresh rate, una ricarica da 33W ed una fotocamera principale da 50 MP.

Il dubbio che non sia uno Xiaomi ma in realtà un Redmi viene dal possibile posizionamento sul mercato di questo smartphone, che pare non debba essere molto alta. E se guardiamo alle specifiche che ci sono pervenute, nulla vieta di pensare che possa trattarsi della versione cinese del Redmi 10, attualmente inedito in patria e da poco presentato per il mercato Global.

Chiaramente sappiamo ancora troppo poco per organizzare le idee e identificare di che modello si tratti. Certo è che potrebbe tranquillamente diventare uno dei più acquistati in poco tempo, come da sempre ci ha abituati Xiaomi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu