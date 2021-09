Xiaomi svela un evento a sorpresa… forse per i suoi occhiali smart!

Mentre tutta l'attenzione degli appassionati è puntata sul 15 settembre e sul debutto internazionale della serie 11T, di Pad 5 e perfino del piccolo 11 Lite 5G NE, la compagnia cinese ha annunciato a sorpresa un ennesimo evento e l'arrivo di un prodotto inedito. Che si tratti dei tanti chiacchierati occhiali Xiaomi Smart Glasses?

Xiaomi Smart Glasses: in arrivo anche gli occhiali intelligenti?





Un bel po' di tempo fa la casa cinese ha brevettato un paio di occhiali smart AR ma da allora se ne sono perse le tracce e pareva che Xiaomi avesse messo da parte questo progetto. Ma ora le cose potrebbero cambiare in un lampo: Xiaomi ha annunciato un evento per il 14 settembre e durante questa presentazione verrà mostrato un dispositivo inedito. Il poster lascia intendere che si tratterà di un concept mentre il titolo della conferenza (“A look at the Future”) mette al centro proprio la vista, con un occhio in bella vista anche nel teaser poster.

Il leaker DigitalChatStation non ha dubbi: la compagnia di Lei Jun annuncerà un paio di occhiali smart, probabilmente collegato ad una linea di prodotti indossabili. L'insider ha citato anche Dior, ma non è chiaro quale potrebbe essere il ruolo del brand di lusso. Comuinque non sappiamo se i protagonisti dell'evento saranno davvero gli Xiaomi Smart Glasses, ma per il momento sono i candidati papabili.

Prima di lasciarvi ricordiamo che nei giorni scorsi Facebook ha presentato i suoi occhiali smart in collaborazione con Ray-Ban. Insomma, forse questo potrebbe essere il momento propizio per un annuncio anche da parte di Xiaomi: che ne pensate?

