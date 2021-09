Xiaomi rivoluziona i pagamenti contactless con NFC Pay Strap

Il capo della divisione indiana e VP Global di Xiaomi ha annunciato una novità decisamente interessante per il paese (e non solo), che mira a rivoluzionare i pagamenti contactless: si tratta dei nuovi Xiaomi NFC Mi Pay Strap, cinturini molto particolari che trasformano gli smartwatch in pratici strumenti per pagare al volo.

La novità arriva direttamente dal profilo ufficiale di Manu Kumar Jain – responsabile di Xiaomi India e Global – ma per il momento i dettagli ufficiali sono ancora pochi. In base a quanto si evince Xiaomi NFC Mi Pay Strap porterà il supporto ai pagamenti contactless sugli smartwatch del brand (o potenzialmente su qualsiasi indossabile dotato di PIN magnetici). Il dirigente ha confermato la collaborazione con vari istituti bancari ma al momento pare che si tratti di una novità destinata esclusivamente al mercato indiano.

Probabile che il funzionamento del cinturino preveda l'utilizzo di un app dedicata (o comunque di un'integrazione dell'app di Xiaomi dedicata ai suoi accessori). Inoltre, come il nome lascia intendere, questa novità funzionerà a braccetto con Xiaomi Mi Pay, sistema di pagamento della compagnia di Lei Jun disponibile in Cina già da un po' di tempo e arrivato anche in Europa (ma solo in Russia).

Al momento non sono stati rivelati altri dettagli di Xiaomi NFC Mi Pay Strap ma non appena ci saranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

