Xiaomi lancia MIUI Ambient Sound Recognition: ecco come funziona

Come ogni anno, a fine settembre si è tenuta l'International Week of the Deaf e Xiaomi ha colto l'occasione per presentare una novità chiamata MIUI Ambient Sound Recognition. Fra i milioni di Mi Fan sparsi per il mondo, c'è sicuramente qualcuno che soffre di problemi all'udito e che potrebbe aver bisogno di strumenti ausiliari per utilizzare più agevolmente lo smartphone. All'interno di Android, così come della MIUI, sono già presenti alcuni strumenti che aiutano in tal senso.

Xiaomi aggiorna la MIUI con una novità per i non udenti

Ma fra le varie interfacce e relativi strumenti di assistenza che ho avuto modo di provare nel tempo, Xiaomi MIUI Ambient Sound Recognition si pone come obiettivo una funzione inedita e molto utile in tal senso. Sfruttando i microfoni dello smartphone su cui è installata, questa feature rende il telefono come uno strumento in grado di rilevare e riconoscere i suoni ambientali. Una volta riconosciuti, l'utente viene informato con una notifica e un avviso a schermo in modo che possa coglierli anche se non li ha percepiti.

MIUI Ambient Sound Recognition può riconoscere 9 categorie di suoni: sirene, allarmi di casa, allarmi anti-incendio, pianto del bambino, campanello, bussata alla porta, acqua corrente, miagolio del gatto e abbaio del cane. Xiaomi ci tiene a far presente che tutti i processi che rendono possibile ciò avvengono internamente al telefono e in modalità offline, senza alcun invio di dati all'esterno. Inoltre, gli algoritmi messi in gioco fanno sì che i consumi energetici in atto non abbiano un impatto significativo sull'autonomia del dispositivo.

Per il momento, MIUI Ambient Sound Recognition è una feature implementata nella Closed Beta di Xiaomi, pertanto bisognerà attendere affinché venga rilasciata pubblicamente.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu