Il nuovo purificatore Xiaomi Mijia vi tiene anche freschi

Il purificatore smart è uno dei prodotti più apprezzati e acquistati dell'universo Xiaomi. Anche ultimamente abbiamo visto aggiornare la gamma con un nuovo modello, ma stavolta il brand si è davvero superato. Infatti, arriva sul mercato il nuovo Xiaomi Mijia Circulating Wind Air Purifier, che unisce le funzioni di purificatore d'aria smart al ventilatore.

Xiaomi Mijia Circulating Wind Air Purifier: tutto sul nuovo purificatore smart con ventilatore

Se ne guardiamo il design, è come vedere la fusione di un Mijia Air Purifier (o Mi Air) ad un ventilatore dello stesso brand. Minimalismo solito di Xiaomi che si combina ovviamente alle varie funzioni intelligenti. La potenza di purificazione si estende in un ambiente con volume fino a 81 metri cubi, grazie ad un flusso costante fino a 101.3 m3/h. Il tutto si risolve con un rumore che non superai i 35.7 dB.

Ma dicevamo che è dotato anche di funzione ventilatore ed in effetti è in grado di far circolare l'aria con inclinazione fino a 90°. Sono ovviamente presenti filtri, così da poter eliminare fino al 99.98% di particelle PM 2.5. Come ogni purificatore del brand, non manca l'iconico display a oblò OLED così da poter gestire lo stato del dispositivo e ovviamente non perde la piena compatibilità a Xiaomi Home.

Il nuovo Xiaomi Mijia Circulating Wind Air Purifier arriva sul mercato cinese tramite il sistema di crowdfunding del brand ed ha un costo di circa 264€ al cambio (1.999 yuan). Considerando il tipo di prodotto, non è escluso che lo troveremo anche da noi tra qualche tempo.

