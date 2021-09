Tira aria d’autunno con la nuova tastiera meccanica Xiaomi MIIIW

Il brand MIIIW è uno dei marchi che abbiamo imparato ad apprezzare grazie al suo rapporto qualità/prezzo: si tratta di una compagnia attiva su YouPin specializzata in tastiere, mouse ed accessori, spesso caratterizzati da un look accattivante. Come nel caso di MIIIW ART, nuova tastiera meccanica Bluetooth lanciata proprio tramite Xiaomi YouPin, che arriva con uno stile unico, colori prettamente autunnali ed un prezzo super invitante.

Xiaomi YouPin presenta MIIIW ART, la tastiera meccanica Bluetooth elegante con i colori dell'autunno





Il design della tastiera meccanica Xiaomi MIIIW ART è essenziale e minimale, ma i colori in cui è disponibile sono particolarmente invitanti (e soprattutto adatti alla stagione autunnale). La tastiera offre un layout compatto e comprende 68 tasti: le dimensioni sono di 316 x 118 x 38.7 mm per un peso di 735 grammi. I bordi sono leggermente arrotondati mentre la parte inferiore ospita due piedini che fungono da supporto (per rialzare la tastiera di 2/6/9°).

Oltre a funzionare tramite cavo (con un ingresso Type-C) il dispositivo supporta la connettività wireless a 2.4 GHz e Bluetooth. Inoltre è possibile collegare più terminali contemporaneamente e passare da uno all'altro tramite combinazione di pulsanti (con Fn). Si tratta di una soluzione compatibile con Android, iOS, Windows e Mac, quindi può essere utilizzata senza limiti.





Altro dettaglio importante riguarda la presenza della retroilluminazione RGB, con 18 effetti diversi. La batteria à un'unità da 4.000 mAh e in termini di autonomia si parla di circa 200 giorni con una singola carica.

Il prezzo della nuova tastiera meccanica Bluetooth MIIIW ART, lanciata su Xiaomi YouPin, è di circa 48€ al cambio attuale, ovvero 369 yuan. Attualmente il prodotto è in crowdfunding sulla piattaforma di Xiaomi, con spedizione previste per il 17 ottobre.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo! ⭐️ Segui e supportasu