Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer 2: l’asciugacapelli idratante arriva in Europa

Presentato in patria con il nome di Mijia Hair Dryer H500, l'asciugacapelli agli ioni d'acqua della casa di Lei Jun arriva finalmente anche da noi con il nome di Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer 2: andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa versione Global destinata al mercato europeo!

Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer 2 ufficiale in Europa: tutto quello che c'è da sapere

Design e caratteristiche

Partiamo subito col dire che in termini di design e caratteristiche, Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer 2 non presenta differenze con la controparte cinese. Ci troviamo ancora una volta alle prese con un dispositivo premium, dotato di un corpo in alluminio anodizzato e un peso di soli 550 grammi. Il nuovo asciugacapelli agli ioni d'acqua di Xiaomi è in grado di offrire un flusso d'aria di 20 m/s grazie all'elica a 7 pale e ad un motore potente, in grado di raggiungere i 20.000 giri al minuto.

Grazie alla tecnologia agli ioni d'acqua (di nuova generazione), il dispositivo asciuga rapidamente, senza applicare troppo calore e lasciando i capelli morbidi ed idratati.

Oltre ad idratare, il dispositivo migliora la salute e la lucentezza dei capelli e neutralizza l'elettricità statica (che causa l'effetto crespo).

Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer 2 – Prezzo e disponibilità

Nel momento in cui scriviamo la compagnia cinese non ha ancora confermato il prezzo Global di Xiaomi Mi Ionic Hair Dryer 2 e nemmeno quando sarà disponibile (al momento la pagina del dispositivo è presente sul sito ufficiale, con tutti i dettagli). Comunque provabile che il prezzo si aggiri intorno ai 50/60€, anche se da prendersi come una semplice ipotesi.

