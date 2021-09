Xiaomi Mi Band 6 NFC ufficiale in Italia: pagare contactless non è mai stato così semplice

Ogni volta che viene presentata una nuova smartband, come nel caso della Xiaomi Mi Band 6, gli utenti occidentali rimangono amareggiati da una mancanza, ossia l'NFC. È da quando Xiaomi vende le proprie band anche in Italia che i Mi Fan si chiedono: verrà mai proposto anche da noi la versione dotata di NFC? Se si guarda al mercato nostrano, ad eccezione di FitBit, nessuna smartband offre il supporto a questo tipo di connettività. Al contrario, in Cina sono diversi i modelli che lo permettono, come la Honor Band 6 e le stesse di Xiaomi. Ma le cose sono finalmente cambiate, visto che la smartband più scelta al mondo è ora arrivata in Italia proprio con la funzione tanto richiesta.

Xiaomi Mi Band 6 NFC: tutto ciò che c'è da sapere

Quali sono le novità?

Ecco, quindi, che in Cina i clienti Xiaomi possono scegliere fra la Mi Band 6 classica e quella dotata di NFC, a seconda della propria preferenza. Quest'ultima può essere utilizzata sia per i pagamenti in mobilità che per tutta una serie di features aggiuntive, fra cui abbonamenti per i mezzi pubblici (come autobus e metropolitane) e controllo dei dispositivi domotici, in primis le serrature smart. Da noi, invece, tutto ciò non era possibile, dovendo per forza acquistare la versione standard della smartband Xiaomi. Per il territorio italiano, al momento il tutto è focalizzato sui pagamenti, ma chissà che in futuro non si estenda.

E come già avvenuto in passato in Russia, anche in Italia Xiaomi Mi Band 6 NFC può effettuare pagamenti rapidi e contactless grazie alla collaborazione con Mastercard. Un vantaggio non da poco. Ricordiamo inoltre che, sempre in Russia, Xiaomi ha introdotto per la prima volta in Europa continentale il suo servizio Mi Pay. Da noi non è ancora disponibile, ma in Italia il brand ha stipulato una partnership anche con Nexi, per tutti gli utenti del circuito.

Xiaomi Mi Band 6 NFC – Prezzo e disponibilità Italia

Xiaomi Mi Band 6 NFC arriva in Italia e si avvale di un prezzo di listino di 54.99€, che è più alto di 10€ rispetto a quello del modello standard. La smartband sarà disponibile nel nostro paese a partire dal mese di ottobre 2021, con i canali di vendita che saranno comunicati contestualmente all'arrivo del prodotto sul mercato.

