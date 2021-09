Xiaomi Mi Band 6 NFC potrebbe arrivare in Italia… nell’evento di domani!

Ogni volta che viene presentata una nuova smartband, come nel caso della Xiaomi Mi Band 6, gli utenti occidentali rimangono amareggiati da una mancanza, ossia l'NFC. È da quando Xiaomi vende le proprie band anche in Italia che i Mi Fan si chiedono: verrà mai proposto anche da noi la versione dotata di NFC? Se si guarda al mercato nostrano, ad eccezione di FitBit, nessuna smartband offre il supporto a questo tipo di connettività. Al contrario, in Cina sono diversi i modelli che lo permettono, come la Honor Band 6 e le stesse di Xiaomi. Ma le cose starebbero per cambiare, almeno stando alle voci sempre più insistenti.

Aggiornamento 14/09: abbiamo la possibile data di presentazione della nuova versione della smartband. Trovate tutte le novità direttamente a fine articolo.

Xiaomi Mi Band 6 NFC: tutto quello che sappiamo

Quali sono le novità?

Ecco, quindi, che in Cina i clienti Xiaomi possono scegliere fra la Mi Band 6 classica e quella dotata di NFC, a seconda della propria preferenza. Quest'ultima può essere utilizzata sia per i pagamenti in mobilità che per tutta una serie di features aggiuntive, fra cui abbonamenti per i mezzi pubblici (come autobus e metropolitane) e controllo dei dispositivi domotici, in primis le serrature smart. Da noi, invece, tutto ciò non è possibile, dovendo per forza acquistare la versione “castrata” della smartband Xiaomi.

Tuttavia, nel database di un ente certificativo italiano è comparsa una smartband siglata XSMH16HM. E basta fare un salto sul sito cinese Xiaomi per accorgersi che questa sigla indica proprio la Xiaomi Mi Band 6 NFC.

Parrebbe proprio che qualcosa stia bollendo in pentola, anche se per il momento manca ancora una conferma ufficiale. Fino ad oggi, nessuna versione della Xiaomi Mi Band è arrivata in Europa con connettività NFC. L'unica eccezione riguarda l'Europa dell'est, più precisamente la Russia. Una nazione dove in passato Xiaomi ha stretto accordi con il circuito bancario Mastercard, permettendo così ai possessori di Mi Band di poterla usare qualora abbiano un conto con carta MasterCard. Insomma, prima di esultare, dovremo capire se un eventuale debutto in Italia sia accompagnato da limitazioni di questo tipo o se sarà possibile usarla anche con altri circuiti come VISA e Maestro.

Ricordiamo anche che, sempre in Russia, Xiaomi ha introdotto per la prima volta in Europa continentale il suo servizio Mi Pay. Chissà se lo vedremo mai anche da noi in Italia.

Xiaomi Mi Band 6 NFC: ecco quando dovrebbe arrivare

Il 15 settembre si terrà il mega evento di Xiaomi con protagonisti i modelli 11T e 11T Pro, insieme al tablet Pad 5. Nonostante il programma sia già ricco così, stando alle ultime voci di corridoio potremmo aspettarci ulteriori soprese da parte della casa di Lei Jun. Secondo quanto trapelato, durante l'evento dovrebbe debuttare in Europa proprio la Xiaomi Mi Band 6 NFC e quasi sicuramente il lancio riguarderebbe anche l'Italia.

Oltre alla smartband sarebbero in dirittura d'arrivo anche il nuovo televisore Xiaomi Smart TV Q1E (forse una soluzione OLED da 55″), lo Smart Projector 2 (versione più economica dell'attuale Mi Smart Projector 2 Pro) e il router Wi-Fi 6 AX3000 (lanciato solo in Cina fino ad ora).

