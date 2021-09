Xiaomi Mi 11 Pro su DxOMark: meglio di Mi 11, ma di quanto?

Dopo la valutazione di Mi 11, Mi 11 Ultra, Mi 11i e Mi 11 Lite, mancava soltanto Xiaomi Mi 11 Pro all'appello nella graduatoria di DxOMark. Da qualche generazione, Xiaomi ha scelto di diversificare ulteriormente la sua proposta nella fascia alta, a partire dal modello Ultra che si presenta come il camera phone di riferimento. Quello Pro si pone così nel mezzo, fra la punta di diamante e il modello standard, con il quale condivide la quasi totalità delle specifiche. A cambiare è proprio il comparto fotografico, perciò è interessante capire quanto possa cambiare secondo il parere di DxOMark.

Xiaomi Mi 11 Pro finisce nella top 10 di DxOMark, ma nella parte bassa

Ecco come si presenta il reparto hardware della fotocamera di Xiaomi Mi 11 Pro:

Primario 24 mm da 50 MP f/2.0, sensore da 1/1.12″, pixel da 1.4 µm, Dual PDAF, OIS

f/2.0, sensore da 1/1.12″, pixel da 1.4 µm, Dual PDAF, OIS Grandangolare 16 mm da 13 MP f/2.4, FoV da 123°

f/2.4, FoV da 123° Teleobiettivo 120 mm da 8 MP f/2.4, zoom ottico 5x, PDAF, OIS

Per quanto sia un upgrade rispetto a Xiaomi Mi 11 e alla sua tripla fotocamera priva di teleobiettivi, è un passo indietro rispetto a Xiaomi Mi 10 Pro che vantava un doppio teleobiettivo (per quanto 2x/3.7x). Ed infatti i 128 punti raggiunti su DxOMark lo mettono proprio alla pari con il suo predecessore: considerata la fascia di prezzo, il team parigino lo mette un pelo sopra OnePlus 9 e Samsung Galaxy S21. Fra i pregi troviamo ampia gamma dinamica, ottima esposizione, eccellente livello di dettaglio e rumore controllato. Fra i difetti, invece, si elencano autofocus non all'altezza, ritardi di scatto con poca luce e in HDR ed uno zoom peggiore di Mi 10 Pro. Questo perché il teleobiettivo 5x fa sì che tutte le foto con zoom fra 1x e 4.9x vengano scattate tramite interpolazione digitale.

Xiaomi Mi 11 Pro si comporta molto bene nella registrazione video, con capacità di filmare in 8K a 24 fps, 4K fino a 60 fps e Super Slow-Motion a 1920 fps. È in grado di catturare clip con un eccellente dettaglio in ogni condizione, per quanto si noti rumore quando ci sono soggetti in movimento e con poca luce. Eccellono anche gamma dinamica ed esposizione, al pari con i migliori dispositivi in questa fascia di prezzo.

Ecco come si aggiorna la top 10 dei miglior camera phone per DxOMark:

144 – Huawei P50 Pro 143 – Xiaomi Mi 11 Ultra 139 – Huawei Mate 40 Pro+ 136 – Huawei Mate 40 Pro 133 – Xiaomi Mi 10 Ultra, ASUS Snapdragon Insiders 132 – Huawei P40 Pro 131 – OPPO Find X3 Pro, vivo X50 Pro+ 130 – iPhone 12 Pro Max 128 – iPhone 12 Pro, Xiaomi Mi 11 Pro, Xiaomi Mi 10 Pro, vivo X60 Pro+ 126 – OPPO Find X2 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G 125 – Honor 30 Pro+

