Xiaomi ha rinnovato il sensore di umidità: la batteria dura anni!

L'universo Xiaomi, come sappiamo, è costellato di prodotti ed elettrodomestici di varie fattezze e grandezze. Ma ci sono dei piccoli strumenti, molto intelligenti, che ci aiutano ad avere pieno controllo di casa nostra. Come nel caso del nuovo Xiaomi Electronic Thermometer and Hygrometer, il sensore di temperatura e umidità smart che si rinnova rendendosi più utile e più duraturo.

Xiaomi Electronic Thermometer and Hygrometer: tutto sul nuovo sensore per temperatura e umidità

Dal design comunque vicino ai suoi predecessori, il nuovo sensore per umidità e temperatura smart di Xiaomi si avvale di materiali plastici di qualità maggiore. Inoltre, è ora presente un tasto laterale al fine di switchare tra i vari dati forniti.

Il display centrale è con tecnologia a inchiostro elettronico sempre molto compatto con misure da 35 x 33 mm, in cui trova spazio anche una piccola emoji che ci mostra se il nostro ambiente domestico è nelle condizioni ottimali (non è una novità, ma è sempre carino e utile).

Il sensore interno utilizzato è uno Swiss Sensirion, che promette alta precisione, tanto che è in grado di rilevare temperatura e umidità con un decimale di precisione. Piacevole sorpresa è poi l'autonomia, visto che una batteria CR2450 riesce a durare addirittura fino a 2 anni.

Ovviamente, essendo smart, non manca la compatibilità all'applicazione dedicata che ci dà tutte le informazioni necessarie sull'umidità e sulla temperatura della casa.

Il nuovo sensore Xiaomi Electronic Thermometer and Hygrometer è ora disponibile solo in Cina al prezzo al cambio di circa 7€, che lo rende come sempre un accessorio appetibile e utile. Non ci resta che attendere il suo approdo su store come AliExpress.

