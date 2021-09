Android 12 risolverà uno dei difetti della MIUI di Xiaomi

L'aggiornamento ad Android 12 è all'orizzonte, anche sugli smartphone Xiaomi, e le novità saranno molteplici. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima di vederlo diffondersi, ma ne varrà la pena vista la quantità di miglioramenti messi in atto. Il major update Google si focalizzerà sull'ottimizzazione del comparto sicurezza, con nuovi strumenti per tenere sott'occhio la propria privacy. Per esempio gli indicatori per l'utilizzo di microfono, videocamera e GPS, che potete comunque avere con quest'app. Ma non si può non parlare del Material You, il nuovo linguaggio estetico che potrebbe fare il suo debutto anche sugli smartphone Xiaomi. Ma come tutte le interfacce proprietarie, la MIUI non mancherà di introdurre novità parallele a quelle del major update Android.

L'aggiornamento MIUI con Android 12 introdurrà una nuova modalità ad una mano

L'abbiamo visto con la presentazione della MIUI 12.5 Enhanced: l'obiettivo Xiaomi è quello di ottimizzare il più possibile il suo software. Specialmente dopo la quantità di critiche e lamentele ricevute dopo gli aggiornamenti MIUI 12 e 12.5 e i numerosi bug riscontrati dalla community. Per esempio, da quando esistono gli smartphone full screen, la MIUI ha compromesso il normale utilizzo della modalità ad una mano. Se avete uno smartphone Xiaomi, vi sarete accorti che questa modalità non va molto d'accordo con l'utilizzo dell'interfaccia con gestures a tutto schermo. Proprio per questo, ho stilato una guida per spiegarvi come compensare questa limitazione.

Fatto sta che l'aggiornamento della MIUI su base Android 12 porterà con sé una notevole miglioria proprio in tal senso. L'intento degli sviluppatori è quello di dare la possibilità di richiamare la modalità ad una mano con uno swipe sulla barra di navigazione. In questo modo, lo schermo potrà essere rimpicciolito per agevolare la navigazione col pollice anche usando le gestures full screen.

Per il momento, questa novità è stata avvistata sulla MIUI 12.5 China Beta 21.9.18, quindi è disponibile esclusivamente per una ristretta cerchia di utenti (e modelli). Probabilmente in futuro sarà allargata alle release pubbliche, ma fino a quel momento vi rimando all'articolo da cui scaricare ed installare la Beta (quando sarà disponibile):

