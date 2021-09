Xiaomi dà il via ai test Global per Android 12

Si avvicina quel periodo dell'anno in cui il nuovo aggiornamento Google, quest'anno Android 12, inizia ad arrivare sui vari smartphone, Xiaomi compresi. Il major update rappresenterà una novità molto importante per il panorama Android, data la quantità ma soprattutto l'impatto delle novità annunciate. A cambiare sarà innanzitutto il linguaggio estetico: il Material Design sarà rimpiazzato dal Material You, uno stile più vivace, colorato ma soprattutto personalizzabile. Fra le novità ci sarà poi un restyling per il comparto sicurezza, aggiungendo nuovi strumenti per la salvaguardia della privacy (ma che potete già avere con questo metodo).

Partono i test su scala Global dell'aggiornamento Android 12 di Xiaomi

Per il momento, Xiaomi ha già avviato i suoi testi di rito per lo sviluppo delle ROM basate su Android 12, ma lo ha fatto soltanto sulla MIUI 12.5 China Beta. Certo, potete comunque installarla se siete il giusto smanettoni, ma vi farà senz'altro piacere sapere che sta partendo la fase di Global Beta Testing. In questo modo, la compagnia vuole dare modo anche ai suoi utenti occidentali di abbracciare le nuove release e mettere mano sulle novità con anticipo rispetto al grande pubblico.

Ma come prevedibile, il Global Beta Testing di Android 12 è confinato a una ristrettissima cerchia di dispositivi, cioè Xiaomi Mi 11, Mi 11 Ultra e Mi 11i. Per il momento, quindi, soltanto i possessori del trittico di top di gamma basati su Snapdragon 888 con ROM MIUI Global potranno entrare a far parte del gruppo di beta tester. Inoltre, si tratta di test limitati per i primi 200 utenti, pertanto chi prima arriva prima prende il posto. Qualora foste uno di questi e voleste provare Android 12 sul vostro smartphone, allora vi rimandiamo al thread dedicato sul forum ufficiale Xiaomi:

