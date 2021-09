Xiaomi 11T/11T Pro, buone notizie: previsti 4 anni di aggiornamenti

Nonostante non siano ancora stati lanciati, i nuovi smartphone di Xiaomi cominciano a promettere già bene. Infatti, da una nota ufficiale apprendiamo che i prossimi Xiaomi 11T e 11T Pro riceveranno ben 4 anni di aggiornamenti.

Xiaomi 11T e 11T Pro: ecco il piano aggiornamenti nel dettaglio

Il tutto nasce dalla volontà (finalmente) di Xiaomi di estendere il supporto software Android e degli aggiornamenti di sicurezza sui suoi terminali. Ovviamente, il progetto mira soprattutto ai top gamma, ma in futuro non è escluso possa estendersi anche ai medio gamma. Nel dettaglio, è confermato che Xiaomi 11T e 11T Pro riceveranno tre Major Update (quindi 3 nuove versioni di Android) e quattro anni di aggiornamenti di sicurezza. Insomma, un supporto solido e sostanzioso.

Questa la nota ufficiale da parte dell'Head of Product & Technology di Xiaomi, Albert Shan: “Non è un compito semplice per Xiaomi e il suo team fornire aggiornamenti di sistema e patch di sicurezza a tutti i suoi precedenti modelli di smartphone. Tuttavia, la prospettiva di questa sfida e di soddisfare i desideri dei nostri clienti è entusiasmante“.

Insomma, una nuova era per quanto riguarda il software di Xiaomi, che sta lavorando in maniera sempre più specifica sulla sua MIUI soprattutto per quel che concerne il supporto. Riuscirà a tenere fede all'impegno come promettono e svolgono i brand che negli anni hanno già adottato questa politica? Lo scopriremo nel tempo.

