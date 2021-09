Xiaomi 11 Lite 5G NE ufficiale: arriva in Italia la “Nuova Edizione”

Si fa sempre più ricca e variegata la serie 11: oltre al lancio dei nuovi 11T e 11T Pro, è stato presentato ufficialmente Xiaomi 11 Lite 5G NE. Uno smartphone che è sostanzialmente una riproposizione del già conosciuto Mi 11 Lite 5G, dal quale si discosta per due sole differenze. Una sotto il profilo estetico, una sotto quello più tipicamente hardware.

Xiaomi 11 Lite 5G NE è il nuovo modello della famiglia 11: ma cosa cambia?

Come il suo predecessore, Xiaomi 11 Lite 5G NE si presenta come uno smartphone particolarmente compatto e leggero. Spesso soli 6,81 mm e con un peso di 158 g, è disponibile in quattro colorazioni: Truffle Black, Bubblegum Blue, Peach Pink e la nuova variante Snowflake White. In ogni caso, la scocca racchiude uno schermo punch-hole DotDisplay, un'unità AMOLED da 6,55″ Full HD+ con refresh rate a 90 Hz.

Sotto al cofano di Xiaomi 11 Lite 5G NE troviamo la sua vera novità. Al posto dello Snapdragon 780G, di cui pare cessata la produzione, è implementato lo Snapdragon 778G. Con processo produttivo a 6 nm, contiene CPU octa-core Kryo 670 a 2,4 GHz, GPU Adreno 642L e memorie da da 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di storage UFS 2.2 non espandibile. Ad alimentare il tutto c'è una batteria da 4.250 mAh con ricarica rapida 33W e non manca il supporto 5G.

Il comparto multimediale comprende una tripla fotocamera da 64+8+5 MP con grandangolo e macro, una selfie camera da 20 MP ed una coppia di speaker stereo. Xiaomi 11 Lite 5G viene proposto in Italia ad un prezzo di 399,90€ per la 6/128 GB e 449,90€ per la 8/128 GB. Per l'occasione, l'early bird fa sì che il prezzo scenda a 299,90€ e 399,90€ per le prime 24 ore, in bundle con Xiaomi Mi Band 6 fino al 12 ottobre.

Vuoi sapere tutto su specifiche, novità e prezzi del nuovo Xiaomi 11 Lite 5G NE? Allora dai un'occhiata al nostro mega approfondimento dedicato!

