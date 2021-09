Xiaomi 11 Lite, non è finita: ce ne sarà una quarta versione

Lo sappiamo: quando si parla di modelli e varianti, nessuno riesce a battere Xiaomi. Al punto tale da avermi spinto a scrivere un'editoriale in cui lamento l'eccessiva confusione che ne scaturisce. Ma soltanto un mese dopo è stata presentata la famiglia Redmi Note 10, contenente 10 modelli fra versioni varie e varianti geografiche. Ma non scherza nemmeno la serie 11, specialmente nelle ultime settimane, da quando oltre ai modelli standard Xiaomi Mi 11 Lite 4G e 5G si è aggiunto anche l'ultimo 11 Lite 5G NE.

Xiaomi 11 Lite 5G LE è in arrivo, ma non sarà niente di inedito

Una variante che ricorda per certi versi il recente Redmi Note 10 JE, per quanto i suffissi in ballo ci raccontino differenti storie. Se nel caso dello smartphone Redmi la sigla “JE” sta ad indicare la “Japan Edition“, ben differente è la situazione per Xiaomi 11 Lite 5G NE. In questo caso, la sigla “NE” sta per “New Edition“, dato che lo smartphone è una riedizione di Xiaomi Mi 11 Lite 5G ma con Snapdragon 778G anziché Snapdragon 780G. Il perché esista questo smartphone lo sappiamo già, ovvero la crisi dei semiconduttori che ha afflitto la fornitura di chip Qualcomm.

Looks like #Xiaomi11Lite5GNE might arrive in China as #Mi11LE. Wonder why "Mi" series if it's changed to "Xiaomi"… Maybe not replaced there yet, IDK. pic.twitter.com/PVm8UFXUZ2 — Kacper Skrzypek 🇵🇱 (@kacskrz) September 16, 2021

Fatto sta che Xiaomi 11 Lite 5G NE sta per essere riproposto, questa volta sotto forma di Xiaomi Mi 11 LE e destinato al mercato cinese. Ad averne scovato l'esistenza è Kacper Skrzypek, membro del team Xiaomi.eu, sottolineando come condivida lo stesso nome in codice “lisa” con Xiaomi 11 Lite 5G. A questo punto viene da chiedersi: cosa significa “LE“? Dubito che possa essere come accadde con OnePlus Nord LE”, cioè “Limited Edition“, quanto piuttosto una sorta di “Lite Edition“.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu