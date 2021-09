vivo lancerà presto 3 smartphone della serie Y in Europa

Il catalogo di smartphone vivo in Europa (ed in Italia) comprende ancora pochi modelli, ma tutti molto interessanti. Soprattutto nel 2021 abbiamo visto l'asticella alzarsi, con vivo X60 Pro, V21 5G e Y72 5G. Ma manca qualcosa che vada a centrare la fascia media ed entry-level e per questo vivo, secondo indiscrezioni, lancerà a breve Y21, Y21s e Y33s in Europa.

vivo Y21, Y21s e Y33s: un leak svela tagli di memoria e prezzi

vivo will launch three Y-series phones in Europe. Info about their prices, may vary by +/-20 depending upon regions.



vivo Y21

-4+64GB: €179

-Pearl White, Metallic Blue



vivo Y21s

-4+128GB: €229

-Midday Dream, Midnight Blue



vivo Y33s

-8+128GB: €269

-Midday Dream, Mirror Black — Sudhanshu Ambhore (@Sudhanshu1414) September 21, 2021

A rivelare il lancio di 3 smartphone è il leaker Sudhanshu Ambhore, che rivela come i modelli Y21, Y21s e Y33s faranno presto parte della line up europea del brand. Il primo, presentato in India, è un entry-level dotato di chipset MediaTek, per la precisione Helio P35, con 4 GB RAM e 64 GB di storage con estensione memoria virtuale di 1 GB aggiuntivo.

vivo Y21s è invece una sorta di miglioramento a livello hardware, ottenendo non solo una fotocamera da 50 MP, ma anche un MediaTek Helio G80 e 128 GB di storage. Quello più interessante del lotto sembra essere poi vivo Y33s, che condivide fotocamera principale, chipset e memoria con Y21s ma migliora in RAM (8 GB + 4 di Extended) e soprattutto display Full HD+.

La cosa più interessante del leak è il prezzo a cui verranno proposti. Infatti, apprendiamo che vivo Y21 dovrebbe essere commercializzato al prezzo di 179€, mentre Y21s sale a 229€ e infine vivo Y33s a 269€. Non prezzi molto economici, ma sicuramente inquadrati nel mercato di competenza.

