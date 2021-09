vivo Watch 2 è in arrivo e avrà una funzione assente nel primo modello

Anche se non sono mancati tantissimi smartphone durante quest'anno, il 2021 non ha portato un nuovo indossabile del brand cinese. Intanto, a distanza di poco più di un anno dal primo capitolo si comincia finalmente a parlare di vivo Watch 2, futuro wearable del brand: andiamo a vedere i primissimi dettagli.

vivo Watch 2: che cosa sappiamo finora

Come anticipato poco sopra, è passato un bel po' di tempo dal debutto del predecessore (qui trovate tutti i dettagli). Il primo vivo Watch è arrivato sul mercato cinese in versione da 46 e 42 mm, con un display AMOLED circolare (da 1.39″ o 1.19″) ed un corpo in acciaio inossidabile 361. Al momento non si conoscono ancora dettagli precisi in merito a vivo Watch 2, ma il leaker cinese DigitalChatStation ha svelato che il dispositivo avrà una marcia in più rispetto al primo capitolo.

La nuova versione arriverà con il supporto eSIM ma introdurrà anche le app di terze parti, molto probabilmente in modo simile a quanto avvenuto con Xiaomi Watch Color 2 (il quale presenta alcune applicazioni come la calcolatrice, Beidou Maps e così via). Stando all'insider troveremo nuovamente un display circolare, ma non è dato di sapere se ci saranno due versioni.

Basandoci sempre sull'attuale vivo Watch, non dovrebbero mancare il supporto NFC e l'assistente vocale JOVI; magari il dispositivo riproporrà la collaborazione con FIRSTBEAT per il monitoraggio di salute e sport. In merito alla data di presentazione non ci sono dettagli ma non è da escludere che il lancio sia previsto entro fine 2021.

