vivo S10e potrebbe essere lo smartphone con Dimensity 900

Grande interesse sta crescendo intorno al nuovo chipset mid-range di MediaTek. E dopo l'indiscrezione in merito al Reno 6 e ai Redmi rileviamo anche uno smartphone vivo con MediaTek Dimensity 900, di cui possiamo cogliere anche alcune specifiche tecniche e che potrebbe risultare il prossimo S10e.

vivo S10e con Dimensity 900: cosa sappiamo?

vivo s10 Pro

Design e display

A riportare lo smartphone per la prima volta per intero è la piattaforma di certificazione TENAA, riportante il codename V2130A, che potrebbe essere riconducibile proprio al vivo S10e che completerebbe la serie. Non conosciamo purtroppo il design di questo smartphone, ma possiamo carpirne le informazioni riguardanti il display, un pannello da 6.44″ con tecnologia AMOLED Full HD+ e secondo Google Play Console dovrebbe essere curvo. Visto l'hardware, possiamo anche aspettarci un refresh rate a 90 o 120 Hz.

Hardware e fotocamera

Stando a quanto riporta il TENAA, ma anche Google Play Console, il modello V2130A e quindi il possibile S10e si avvale dunque del MediaTek Dimensity 900, con frequenza di clock a 2.4 Ghz. Oltre a questo, apprendiamo anche la presenza di RAM che va dai 6 ai 12 GB ed uno storage da 128/256 GB.

Per la batteria invece, abbiamo un modulo da 3.970 mAh, che dovrebbe essere commercializzato poi a 4.000 mAh. Lato fotocamera abbiamo infine un modulo triplo che si avvale di un sensore principale da 64 MP accompagnato da altri due sensori da 8 e 2 MP. La selfie camera è poi da 32 MP. Il software è poi Android 11, molto probabile possa essere equipaggiato dalla Origin OS.

vivo S10e con Dimensity 900 – Prezzo e data di uscita

Essendo stato rivelato tramite TENAA, il nuovo vivo V2130A o probabilmente S10e con Dimensity 900 non ha ancora un'inquadratura su quello che potrebbe essere il prezzo e tanto meno la data di uscita, ma è molto probabile che non sia lontana e che questa possa cadere a fine anno 2021. In merito a quanto potrebbe costare, considerando il trend generale dei prezzi, è probabile possa costare intorno ai 2-300€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu