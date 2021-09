La nuova fotocamera per smartphone di vivo si stacca ed è anche dual side

Continuano gli esperimenti di vivo alla ricerca della fotocamera removibile perfetta. Abbiamo visto nel corso dei mesi che la compagnia cinese sembra particolarmente ossessionata dalla possibilità di uno smartphone dotato di una fotocamera che può essere staccata dal resto del corpo ed utilizzata indipendentemente dal dispositivo. Abbiamo visto il concept IFEA, ma anche alcuni brevetti molto interessanti alcuni decisamente plausibili, altri forse un po' troppo estremi (come nel caso della “fotocamera volante”). Comunque una cosa è certa: l'azienda asiatica è super interessata a questa funzione e l'ennesima prova arriva da un brevetto inedito, che ci mostra un misterioso smartphone vivo con fotocamera dual side removibile.

vivo sta pensando ad uno smartphone con fotocamera pop-up removibile e dual side

Rispetto ad altre soluzioni integrate direttamente nella scocca, a questo giro vivo pensa ad una fotocamera pop-up: si tratta di un modulo retrattile e removibile. Il brevetto in questione è stato depositato a gennaio 2021 e approvato a settembre 2021: si tratta quindi di un esperimento abbastanza recente, altro segnale che vivo potrebbe fare sul serio e muoversi per davvero in questa direzione. Il brevetto illustra il funzionamento di uno smartphone vivo dotato di un ampio pannello tutto schermo, senza notch o fori. Nell'angolo in alto a sinistra della back cover è posizionata una fotocamera pop-up dual side. Il lato “principale” ospita una Dual Camera con flash mentre il lato “selfie” è occupato da un singolo sensore, sempre accompagnato dal flash.

Il modulo non è solo pop-up ma è anche estraibile: può essere rimosso dall'alloggiamento in modo da poter scattare autonomamente dal dispositivo. La fotocamera removibile è dotata di una batteria integrata, la quale si ricarica non appena il modulo viene riposizionato nel suo alloggiamento.

Ovviamente non è possibile dare per certo il debutto di uno smartphone vivo con fotocamera removibile: i brevetti – come ben sappiamo – non sempre diventano realtà. Tuttavia è impossibile non notare una vera e propria “passione” della casa cinese verso questa tecnologia, che sta testando in varie declinazioni.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu