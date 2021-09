Sicurezza in casa a meno di 25€ con questa telecamera di sorveglianza su Amazon

Sempre più persone si affidano ormai a vari sistemi di sorveglianza per la propria casa, specie soluzioni interne. Ma non sempre i prezzi di questi accessori, specie le telecamere, sono accessibili. Quindi, una soluzione con un ottimo rapporto qualità/prezzo come questa telecamera di sorveglianza in offerta su Amazon con Coupon può essere l'ideale.

Come ottenere il Coupon per la telecamera di sorveglianza in offerta su Amazon

Prima di sapere come ottenere lo sconto su questo prodotto, conosciamo meglio la telecamera IP in questione. Si tratta di una soluzione per interni che permette riprese in 1080p, con una rotazione laterale fino a 355° e fino a 115° di inclinazione. Oltre a ciò, non manca di avere una funzione di ripresa notturna, così da poter avere tutto in sicurezza 24 ore su 24.

Presente anche un comodo rilevatore di movimento, che la telecamera IP riporta oltre alla cattura dell'audio bidirezionale. I filmati salvati possono essere archiviati sia in locale con una MicroSD fino a 64 GB e sia con il cloud in tutta sicurezza con crittografia P2P. Inoltre è molto semplice da installare ed utilizzare, con una configurazione rapida.

Per ottenere la telecamera di sorveglianza al prezzo in offerta, bisognerà spuntare nella pagina del prodotto il Coupon dedicato, ma affrettatevi: avete tempo fino al 30 settembre 2021! E se avete una casa grande, al fine di ampliare la vostra sicurezza, potete trovare in offerta sempre con Coupon da spuntare anche dei Walkie Talkie a 16 canali a 446 MHz e batteria da 1.500 mAh.

