TCL aveva pronto il rivale di Z Flip 3 ma l’ha cancellato

Nella tecnologica, come nella vita in generale, qualche volta bisogna aver il coraggio di rischiare. Non pare però dello stesso avviso TCL, che aveva realizzato uno smartphone pieghevole fatto e finito per rivaleggiare con Galaxy Z Flip 3, il Project Chicago, ma che è stato poi cancellato.

TCL Project Chicago: tutto sul pieghevole che non potremo avere (per ora)

Il brand cinese, come sappiamo, oltre ad essere uno dei super produttori di Smart TV di livello mondiale, produce anche smartphone ma soprattutto sperimenta sempre nuove tecnologie dedicate ai display per essi. Ma con il Project Chicago non ha voluto rischiare. Ed è un grosso peccato, visto che per TCL doveva essere l'alternativa più economica a Samsung e Motorola.

La cosa che più fa dispiacere è che lo smartphone era totalmente pronto, con specifiche tecniche ben definite e soprattutto un design abbastanza invidiabile. Infatti, partendo proprio dai display, ne abbiamo uno esterno da 1.1″ AMOLED, così come quello interno da 6.67″ con risoluzione Full HD+. Sotto scocca abbiamo poi lo Snapdragon 765G, 6 GB RAM e 128 GB di storage. La batteria è da 3.545 mAh ricaricabile a 18W cablata e 10W wireless. Per la fotocamera, abbiamo una doppia soluzione da 48 MP (Sony IMX582) + 16 MP ultra-grandangolare ed una selfie camera da ben 44 MP punch-hole.

Insomma, a questo smartphone non mancava proprio nulla, ma perché è stato cancellato? La risposta, secondo la stessa TCL, sta nell'hardware del pieghevole: lo Snapdragon 765G nel 2021 è ormai obsoleto e non reggerebbe il confronto dello Snapdragon 888 dello Z Flip 3, oltre al fatto che non è impermeabile. La speranza, però, è l'ultima a morire: magari la prossima volta potremo vederlo con un asset molto più competitivo, così come sperava il brand. E il prezzo? il più basso di listino tra i pieghevoli, circa 676€, equivalente di 800$.

