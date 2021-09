Samsung Galaxy Z Flip 3 è più che affidabile, secondo JerryRigEverything

L'idea di possedere uno smartphone pieghevole passa sempre da due dubbi: quanto costa e quanto è delicato. Samsung pare abbia voluto improntare tutto su questi due aspetti su Galaxy Z Flip 3, come ha potuto constatare nel suo iconico test di resistenza JerryRigEverything, ma come sarà andato il flip phone del brand sudcoreano?

Galaxy Z Flip 3: la cerniera vince il test di resistenza di JerryRigEverything

Come di consueto da parte di Moh, lo Youtuber dietro al canale, si parte con un test sui graffi che può riportare uno smartphone. In questo caso, si è partiti dal display esterno, che ha resistito davvero bene iniziando a vedere segni evidenti con plettri di livello 6/7, quindi con una resistenza molto alta rispetto al passato. Anche la scocca esterna non sfigura, mentre la cornice in alluminio ha una resistenza media.

Il display interno è quello che probabilmente soffre di più. Infatti, nonostante una pellicola protettiva di serie, già con plettri di livello 1/2 abbiamo segni evidenti. Molto probabile sia dovuto al tipo di pannello. Ciò che stupisce è la resistenza al calore diretto di una fiamma, visto che entrambi gli schermi riportano segni di ustione solo dopo 25 secondi di esposizione, ma anche la cerniera dello Z Flip 3.

Infatti, nonostante una pressione veramente notevole, con più tentativi, la piegatura non ha scalfito il collante tra le due parti dello smartphone. In più, anche a contatto con polvere e sporco in generale, non presenta alcuno scricchiolio. Questo è sinonimo sicuramente di affidabilità del prodotto.

Insomma, se avevate dubbi sulla resistenza dello Z Flip 3, uno degli smartphone più ambiti sul mercato, potete stare tranquilli e acquistarlo senza problemi.

