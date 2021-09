Samsung Galaxy Watch 5 potrebbe ricaricarsi… con l’energia solare!

Ad agosto il colosso tecnologico asiatico ha finalmente presentato al mondo il suo nuovo indossabile, il primo dotato dell'ultima versione di Wear OS e dell'interfaccia One UI Watch. Nel frattempo si comincia a parlare del futuro Samsung Galaxy Watch 5 e i primi brevetti trapelati in rete mostrano un dispositivo dotato di una funzionalità unica nel suo genere!

Samsung Galaxy Watch 5 con cinturino “solare”: ecco come funziona la nuova tecnologia di ricarca

Il problema principale degli smartwatch – specialmente quelli dotati di sistemi e funzioni “complesse” come nel caso dei modelli con Wear OS – è l'autonomia: allo stato attuale i vari produttori sono stati in grado di spingersi fino alle 24/48 ore e quello dell'autonomia continua ad essere un problema discusso. Samsung potrebbe aver trovato una soluzione, la quale potrebbe essere applicata al futuro Galaxy Watch 5. Stando al brevetto depositato presso gli uffici dell'ente USPTO a metà del 2019 – ed approvato il 12 gennaio 2021 e pubblicato il 16 settembre 2021 – Samsung sarebbe al lavoro su un indossabile dotato di un “cinturino solare”.

A prima vista sembrerebbe un normale strap, ma in realtà la parte terminale (evidenziata a nido d'ape nelle immagini) è dotata di due batterie ad energia solare, integrate direttamente all'interno del cinturino. In questo modo il dispositivo sarà quasi sempre alimentato e non ci saranno problemi di autonomia.

Samsung ha utilizzato un particolare polimero con quantum dot: la luce passa attraverso di essi e viene immagazzinato nelle celle solari e convertito in energia elettrica.

Il fatto che il brevetto sia stato depositato nel 2019 indica che questa tecnologia è in sviluppo già da un po' di tempo: che sia il prossimo Samsung Galaxy Watch 5 il primo dispositivo con cinturino a ricarica solare? Ovviamente è bene ricordare – come al solito – che quanto mostrato nei brevetti non sempre diventa realtà: tuttavia teniamo le dita incrociate e restiamo fiduciosi!

