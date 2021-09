Samsung Galaxy Tab A8 in arrivo: sarà il rivale di Realme Pad

Recentemente si è parlato in lungo e largo di Xiaomi Pad 5 e Realme Pad, ma un nuovo tablet è pronto al debutto e si chiama Samsung Galaxy Tab A8 2021. Quest'annata ha visto una rinascita del mercato dei tablet Android, come dimostra la volontà di vari produttori di lanciare nuovi modelli dopo qualche anno di stasi. A dire il vero, Samsung è uno dei pochi produttori che ha portato avanti il suo percorso nel mondo dei tablet. E dopo il Galaxy Tab A7 lanciato ormai un anno fa, si sta preparando a presentare ufficialmente il suo successore.

Samsung Galaxy Tab A8 2021 pronto al debutto: ecco in cosa si migliorerà

Design e display

Sotto il profilo estetico, Samsung Galaxy Tab A8 2021 riprende il look del suo predecessore ma cambiando qualche particolare, come la fotocamera che da quadrata diventa tonda. Rimane anche la banda laterale sul retro, così come le non così ristrette cornici sul davanti. Secondo i rumors, il tablet Samsung offrirà uno schermo TFT da 10,5″ WUXGA (1920 x 1200 pixel) con refresh rate a 60 Hz. Dovrebbe essere reso disponibile nelle tre colorazioni Silver, Gray e Gold. Il form factor rettangolare ospiterebbe un sensore d'impronte laterale, porta USB Type-C, porta mini-jack, speaker e microfono. Le dimensioni ammonterebbero a 246,7 x 161,8 x 6,9 mm.





Hardware

All'interno di Samsung Galaxy Tab A8 2021 prenderebbe posto un chipset Unisoc T618, lo stesso visto su tablet come Teclast T40 Plus e Chuwi HiPad Air. Realizzato a 12 nm, contiene una CPU octa-core (2 x 2,0 GHz Cortex-A75 + 6 x 1,8 GHz Cortex-A55) e una GPU ARM Mali-G52 MP2. I tagli di memorie comprenderebbero varianti da 3/32 GB, 4/64 GB e 4/128 GB con espandibilità via microSD, a seconda del mercato di commercializzazione, mentre la batteria sarebbe una 7.040 mAh con ricarica rapida. Lato fotocamere, dovremmo trovare una 8 MP posteriore ed una 5 MP per selfie e videochiamate. Non mancherebbero quattro speaker con supporto Dolby Atmos, così come una variante 4G. Specifiche che lo pongono nella stessa fascia di appartenenza di Realme Pad e il suo MediaTek Helio G80.

Prezzo e data d'uscita

Non c'è ancora una data ufficiale per il lancio di Samsung Galaxy Tab A8 2021, ma il suo debutto sembra ormai vicino, probabilmente durante il mese di ottobre. Non sappiamo ancora il prezzo di vendita, ma immaginiamo che non si distaccherà molto dai 239€ di listino di Galaxy Tab A7.

