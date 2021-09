Samsung Galaxy Flex Note potrebbe essere il futuro della gamma

Quest'anno il colosso tecnologico asiatico ci ha lasciato di stucco con i modelli della serie Galaxy S21, insieme ai pieghevoli Z Fold 3 e Z Flip 3, ma anche con una brutta conferma ufficiale: non ci sarà un nuovo dispositivo della famiglia Note. In rete cominciano a circolare le prime voci in merito ad un possibile Galaxy Note 22 ma nel frattempo è spuntato un brevetto che potrebbe far presagire l'arrivo di un dispositivo parecchio diverso, chiamato Samsung Galaxy Flex Note.

Samsung Galaxy Flex Note: ecco il misterioso pieghevole della serie

Partiamo dal principio: stando al noto leaker Ice Universe ci sarà una futura generazione di Galaxy Note e stando alle sue parole una fonte interna avrebbe visto delle prove dell'esistenza di questo modello inedito. Precisamente si tratterebbe della struttura della scocca (la parte centrale) ma è ovvio che si tratta puramente di un'indiscrezione da prendere con le pinze. Non sappiamo ancora quali sono le intenzioni dell'azienda, ma forse un brevetto potrebbe aver svelato qualcosina in più. Il documento in questione fa riferimento al nome Samsung Galaxy Flex Note e potrebbe essere la naturale prosecuzione della serie.

Il brevetto in questione mostra uno smartphone caratterizzato da un ampio display pieghevole verso l'esterno (a differenza di Z Fold); una volta chiuso, lo schermo avvolge parte del corpo. Ciliegina sulla torta, il dispositivo presenterebbe anche un alloggiamento magnetico per la S Pen, posizionato sul retro. Quando il dispositivo è chiuso, la penna trova spazio direttamente all'interno del corpo. Insomma si tratterebbe del connubio perfetto tra le caratteristiche della famiglia Note e i nuovi modelli pieghevoli tanto cari a Samsung.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy Flex Note sembra integrare una dual camera integrata direttamente nel display (nell'angolo in alto a destra) e in grado di fungere sia da modulo principale che da selfie camera.

Come al solito quando si tratta di brevetti è bene ricordare che non sempre questi dispositivi diventano realtà. Samsun Galaxy Flex Note potrebbe rimanere solo un progetto e non è detto che rappresenti effettivamente il futuro della gamma. Tuttavia esiste una possibilità, visto l'interesse crescente di Samsung per i dispositivi pieghevoli e la passione degli utenti verso la famiglia Note.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu