Rogbid Air è lo smartwatch che vi farà dire addio allo smartphone

La tecnologia attuale ha sicuramente un diktat ben preciso: la comodità. Che si tratti di un dispositivo per la casa o per la persona, riassumere il tutto in qualcosa di intelligente è sicuramente ottimo. Come fa il nuovo smartwatch Rogbid Air, un phone watch perfetto per unire le potenzialità di uno smartphone Android.

Rogbid Air: tutti i segreti del nuovo smartwatch con cuore Android

Come si compone questo phone watch? A differenza di alcuni modelli piuttosto ingombranti, il Rogbid Air ha una cassa molto più sottile e soprattutto ha un design moderno ed elegante. Ma quali sono le specifiche tecniche clou di questo modello? Si parte da un display 1.75″ LCD IPS, mentre sottoscocca abbiamo la doppia configurazione chipset Spreadtrum SC9832 + PAR2822, che permette di utilizzarlo sia in modalità Android, sia in modalità smartwatch puro.

Questo perché come sistema operativo abbiamo proprio Android 9.1, con cui utilizzare tutte le applicazioni conosciute. E non dovrete temere inoltre problemi di spazio, grazie alla configurazione di memoria da 4/128 GB del modello top.

Oltre a ciò, è dotato di GPS, GLONASS, Bluetooth 5.0, una batteria da 850 mAh, una fotocamera frontale da 5.0 MP per le videochiamate e ovviamente uno slot Nano SIM per utilizzarlo in 4G. Presente anche la certificazione IP68. Da buon smartwatch qual è, sono presenti inoltre varie funzionalità per il monitoraggio dell'attività fisica e della salute.

Il nuovo Rogbid Air è disponibile sarà presto disponibile in vendita sullo store di Banggood, dove trovate già il link all'acquisto qui sotto. Il nostro consiglio è di inserirlo nel carrello e attendere il periodo promozionale tra il 27 settembre 2021 e l'8 ottobre 2021. Per tutte le info, potete consultare il sito ufficiale a questo link.

